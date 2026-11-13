Tutak'ta 14 kursiyer dokuma ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tutak'ta 14 kursiyer dokuma ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunuyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutak\'ta 14 kursiyer dokuma ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunuyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Tutak'ta Aile Destek Merkezi bünyesindeki kadın kooperatifinin kursunda 14 kursiyer, halı ve kilim dokumacılığını yeniden üretime taşıyor. Yaklaşık 5 aydır süren eğitimde hazırlanan ürünler kooperatif aracılığıyla satılarak aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Ağrı'da kursta eğitim alan 14 kadın, geleneksel dokuma ürünlerinin yanı sıra çanta, kemer ve anahtarlık gibi farklı ürünler üreterek aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Tutak ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan kadın kooperatifinde, unutulmaya yüz tutan halı ve kilim dokumacılığı yeniden yaşatılmaya çalışılıyor. Yaklaşık 5 aydır devam eden kursta, 14 kadın kursiyer ilk 2 aylık eğitim sürecinin ardından kendi ürünlerini dokumaya başladı. Kadınlar, heybe üretimiyle başladıkları çalışmalarını yün halı, yolluk, seccade, kırlent ve isimlik gibi ürünlerle sürdürüyor. Sipariş üzerine de üretim yapan kadınlar, hazırladıkları el emeği ürünleri kadın kooperatifi aracılığıyla satışa sunuyor.

USTA ÖĞRETİCİDEN AÇIKLAMA

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Naide Bağatır, kadınların dokumacılığı sıfırdan öğrendiğini belirterek, üretim sürecinin her geçen gün geliştiğini ifade etti. Kursta şu ana kadar 2 halının tamamlandığını, farklı ürünlerin üretiminin ise devam ettiğini aktardı.

Geleneksel dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini belirten Bağatır, kursiyer sayısını artırarak daha fazla kadının üretime katılmasını istediklerini dile getirdi. Bağatır, "Her biri halısına bir hikaye dokuyor. Emek emek, ilmek ilmek ilerliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerKültür SanatEkonomiKadınYaşamTutakAğrıSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cemre Baysel sonunda itiraf etti Milli futbolcuyla aşk yaşıyor Cemre Baysel sonunda itiraf etti! Milli futbolcuyla aşk yaşıyor
2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek Bakan Uraloğlu tarih verdi 2,5 saatlik yol 35 dakikaya düşecek! Bakan Uraloğlu tarih verdi
Türkiye’nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda 3 ay süre verildi Türkiye'nin 88 yıllık tatlı devi zor durumda! 3 ay süre verildi
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar Afyon’dan gönderildi 8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi
Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış Parkta uygunsuz görüntüler: Bademciklerini çekiyor, hiç utanma kalmamış
Fatma Şahin, “Savaş çıkacak“ diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı
13:55
Fenerbahçe’den resmi açıklama “Yeni yapılanmaya gidilmiştir“ diyerek duyurdular
Fenerbahçe'den resmi açıklama! "Yeni yapılanmaya gidilmiştir" diyerek duyurdular
13:44
Ömer Sarıgül’den kardeşi Emir Sarıgül’le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor
13:25
Lodos İstanbul’da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00’e kadar sürecek
Lodos İstanbul'da 74 ihbara yol açtı: Fırtına yarın 05:00'e kadar sürecek
13:11
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika’da General KIZILELMA’yı yakından inceledi
Türk savunma sanayisinin yıldızı Afrika'da! General KIZILELMA'yı yakından inceledi
13:06
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır’dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
Sarıgül soruşturmasında Müge Bayır'dan ek ifade: Evine davet etti, 149 bin lira gönderdi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 14:22:38. #7.12#
SON DAKİKA: Tutak'ta 14 kursiyer dokuma ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android