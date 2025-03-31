Üç Arkadaş At Sırtında Hac Yolunda Mevlana Müzesini Ziyaret Etti

İspanya'dan at sırtında hac için yola çıkan 3 arkadaş Mevlana Müzesini ziyaret etti

KONYA - İspanya'dan at sırtında yola çıkarak, hac ibadetini yerine getirmek isteyen Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Konya'da Mevlana Müzesini ziyaret etti.

İspanya'nın güneyinden yola çıkan 3 arkadaş, Müslümanlarının 500 yıl önceki hac yolculuğunu yaşamak ve hac ibadetini yerine getirebilmek adına at sırtında seyahat ediyor. At sırtında 8 bin kilometreden fazla yol gidecek olan Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez, Ramazan Bayramının 2. gününde Konya'ya gelerek Mevlana Müzesini ziyaret etti. Burada vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan 3 arkadaş, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Konya'ya ulaşmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Abdelkader Harkassi, Abdallah Hernandez ve Tariq Rodriguez Mevlana Müzesinde dua ettikten sonra yollarına devam edeceklerini belirtti.