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Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu - Son Dakika

Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu

13.12.2021 17:48

Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani SempozyumuBURSA (İHA)Yıldırım Belediyesi, Aşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde sempozyum ile andı.

Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu

BURSA (İHA) Yıldırım Belediyesi, Aşık Yaşar Reyhani'yi vefatının 15'inci yıl dönümünde sempozyum ile andı.

Ünlü Halk Ozanı Aşık Yaşar Reyhani, vefatının 15'inci yıl dönümünde Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen sempozyum ile anıldı. Sempozyum açılış programına, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, AK Parti 22. Dönem Bursa Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu, Tarım İl Müdürü Hamit Aygül, meclis üyeleri, Reyhani ailesi mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Program, Yıldırım Belediyesi tarafından hazırlanan '40 Yıllık Miras Bir Kırık Saz' isimli Aşık Yaşar Reyhani biyografi belgeseli ile başladı. Ardından, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Profesörü Fikret Türkmen, 'Tanıdığım Reyhani' konu başlığı ile ilk oturumu açtı. Sunuculuğunu Baki Çetin'in yapmış olduğu 'Aşık Yaşar Reyhani Anma Konseri'nde, Aşık Temel Turabi, Ozan Reyhani, Aşık Rahim Sağlam, Aşık İhsan Yavuzer ve Yanık Ayhan halk ozanını türküleriyle andı. 5 oturumdan oluşan sempozyumda, 'Aşık Reyhani ve Aşıklık Geleneği', 'Aşık Reyhani ve Sosyal Hayat', 'Aşık Reyhani 'de Dil ve Edebiyat', 'Aşık Reyhani 'de Dini- Tasavvufi ve Ahlaki Temalar' ve 'Aşık Reyhani 'de Müzik' konularında, alanında uzman 31 akademisyen bildirileri ile Aşık Yaşar Reyhani'nin çeşitli yönlerini ele aldı.

Reyhani'yi anmak ve mirasını gelecek kuşaklara taşımak maksadıyla 'Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu'nu hayata geçirdiklerinin altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım kadim bir şehir. Emir Sultan'ın, Çelebi Mehmet'in, Yıldırım Beyazıt'ın ve Aşık Yaşar Reyhani'nin kenti. Yıldırım Belediyesi olarak, kadim medeniyetimizin tüm kandillerine hizmet etmek, onları geçmişten geleceğe taşımak boynumuzun borcu. Aşık Yaşar Reyhani'nin türbedarlığını yapmak bizim için bir şereftir. Reyhani gibi bir ismi, şehirlere sığdırmaya çalışmak haksızlık olacaktır. O hayatı, sanatı ve eserleriyle milletimize mal olmuş bir isim. Aşık Reyhani'nin kabrine, hatıralarına ev sahipliği yapmanın bize yüklediği ayrı bir sorumluluk olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle Reyhani'nin hayatını, eserlerini, düşüncelerini çeşitli yönleriyle ele almak ve gelecek kuşaklara aktarmak için 'Uluslararası Aşık Reyhani Sempozyumu' düzenledik. Sempozyuma katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kabri başında anıldı

Vefatının 15'inci yılında sempozyuma iştirak eden hocalarla birlikte halk ozanını kabri başında andıklarını aktaran Yılmaz, "Aşık Reyhani, 1932 yılında Erzurum'da başlayan dünya yolculuğunu, 15 yıl önce Bursa'da rahmeti rahmana kavuşarak tamamlamıştı. Bizler de her yıl olduğu gibi bu yılda Reyhani'yi kabri başında dualarla ve rahmetle yad ettik. Yıldırım Belediyesi olarak Reyhani'yi ve aşıklık kültürünü yaşatacağız" sözlerini kullandı.

Sempozyum koordinatörü Öğretim Üyesi Osman Nuri Karadayı, "Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve belediye personeli benim nazarımda Aşık Yaşar Reyhani'nin türbedarlığını üstlenmiş durumda. Bu vazifenin bir gereği olarak Yıldırım Belediyesi, Aşık Reyhani'yi bu sempozyum vasıtası ile ilmi meclislerde anlatmak, gelecek nesillere aktarmak istemiştir. Yıldırım Belediyesi'nin bu tutumu takdire şayandır ve son derece önemlidir. Bu manada Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a, katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Sempozyumun aşıklık geleneğine katkı sağlamasını ve yeni çalışmalara kaynak olmasını niyaz ediyorum" dedi. Reyhani adına ve Reyhani sevenler adına teşekkür eden Aşık Yaşar Reyhani'nin oğlu Ozan Reyhani, "Aşıklığa, kültürümüze, ananemize, töremize değer veren Oktay Başkanımızın değerli çalışmaları var. Ben çalışmalarından dolayı Yıldırım Belediye Başkanımız Oktay Yılmaz'a teşekkür ediyorum. Sizlerden ricam Reyhani'ye ve aşıklık kültürüne sahip çıkmanız" ifadelerini kullandı.

Program, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın sempozyuma katkı sunan hocalara sertifika takdimiyle sona erdi.

Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu
Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu
Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu
Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu

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Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Aşık Yaşar Reyhani Sempozyumu - Son Dakika


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