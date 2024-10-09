Uluslararası Balkan Üniversitesi 2024-2025 Yılına Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uluslararası Balkan Üniversitesi 2024-2025 Yılına Başladı

Uluslararası Balkan Üniversitesi 2024-2025 Yılına Başladı

Üsküp'teki IBU'da yeni akademik yıl törenle açıldı; işbirliği ve fırsat vurgulandı.

09.10.2024 15:16
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te faaliyet gösteren Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene, Kuzey Makedonya Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Lulzim Aliu, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar'ın yanı sıra IBU temsilcileri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Bakan Yardımcısı Aliu, konuşmasında, 2024-2025 akademik yılının başlaması dolayısıyla IBU'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ve yeni akademik yılın başlaması ile büyüme, bilgi ve işbirliği için yeni fırsatların önünü açmış olduklarını söyledi.

Öğrencilere başarılar dileyen Aliu, "Uluslararası Balkan Üniversitesi her zaman yüksek eğitim standartlarına olan bağlılığını göstermiştir. Akademik yolculuğunuz için mükemmel bir seçim yaptığınıza inanıyorum." diye konuştu.

IBU'nun canlı bir akademik topluluğu teşvik etme konusunda saygınlığa sahip olduğunu söyleyen Aliu, bunların günümüz dünyasında önemli olduğuna işaret etti.

Üniversiteler ve kamu kurumları arasındaki işbirliğinin toplum olarak karşılaşılan zorlukların üstesinden gelmek adına kilit rol oynadığını vurgulayan Aliu, "Burada, Uluslararası Balkan Üniversitesinde, çeşitlilik içeren topluluğunuz ve uluslararası vizyonunuzla, teknoloji, sağlık, ekonomi veya sosyal bilimler gibi alanlarda günümüzün bölgesel ve küresel zorluklarına katkıda bulunmak için iyi bir konumda bulunmaktasınız. Burada edineceğiniz bilgi ve beceriler, değişimin aktif bir bireyi olmanıza olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Aliu, bakanlık olarak IBU gibi üniversitelerin kültürler ve milletler arası köprü inşa etme çabalarını desteklediklerini kaydetti.

IBU Rektörü Sunar da bugünün sadece resmi bir açılış olmadığını, kendilerini bir topluluk olarak birleştiren değerler üzerinde düşünmeleri için bir fırsat olduğunu aktardı.

Üniversitenin 2006'da kurulduğunu anımsatan Sunar, "Oluşturduğumuz canlı küresel toplulukla gurur duyuyoruz. 15'ten fazla ülkeden 2000 öğrencimizle dinamik ve çeşitli bir akademik ortam sunuyoruz. Üniversitemiz şu anda 9 fakülteye ve 25 lisans ve 30'dan fazla lisansüstü programa ev sahipliği yapıyor." dedi.

Dünyadan birçok üniversiteyle işbirliği anlaşmaları imzaladıklarını belirten Sunar, bugün yeni bir diş kliniği açtıklarını, bunun ülkedeki en modern ve donanımlı diş hastanesi olduğunu bildirdi.

Halkbank'ın destekleriyle birkaç hafta sonra yeni bir kütüphane açılışı da gerçekleştireceklerini ifade eden Sunar, desteklerinden dolayı Halkbank yönetimine teşekkür etti.

Konuşmasında Gazze'deki soykırıma da değinen Sunar, "Gazze'de devam eden savaş ve insani kriz ışığında, üniversitelerin bu gibi anlarda üstlendiği sorumlulukların altını çizmek istiyorum. Bilgiye, adalete ve insan onuruna adanmış kurumlar olarak, bu tür vahşetler yaşanırken sessiz kalamayız. Farkındalığı artırmak, eleştirel diyaloğa katılmak, barış ve adalet için harekete ilham vermek bizim ahlaki görevimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uluslararası Balkan Üniversitesi 2024-2025 Yılına Başladı - Son Dakika

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