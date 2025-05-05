Kadın Yönetmenler Derneği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Kadın Yönetmenler Festivali, İzmir'de başladı.

Festival, Kültürpark İzmir Sanat'ta yönetmen Aysim Türkmen'in "İzmir'den Karakter Yaratmak" atölyesiyle açılış yaptı.

İzmir'in kültürel mirasını sinema aracılığıyla keşfetmeyi amaçlayan atölyede, katılımcılara projelerini nasıl geliştirebileceklerine dair bilgiler verildi.

"Göründüğü Gibi Değil" sloganıyla 5-10 Mayıs'ta gerçekleşecek festival, sinemada kadın temsiliyetine dikkati çekmeyi, kadın yönetmenlerin özgün anlatılarını geniş kitlelerle buluşturmayı hedefliyor.

Program kapsamında 30 ülkeden 85 film izleyiciyle buluşacak. Bu filmlerden 35'i dünya, 58'i ise Türkiye prömiyerini gerçekleştirecek.

Uzun metrajlı filmlerden belgesele, animasyondan deneysel yapımlara kadar 8 farklı kategoride yarışacak eserler, kadın bakışının sanatsal çeşitliliğini yansıtacak.

Seçkide yer alan filmler toplumsal cinsiyet eşitliği, insan hakları, göç, iklim krizi ve toplumsal bellek gibi güncel konuları ele alıyor.

Filmlerin gösterimleri Institut français İzmir, İzmir Sanat, Casa Italia'da yapılacak.