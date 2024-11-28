Uluslararası Kardiyoloji Eğitimi Türkiye'de - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uluslararası Kardiyoloji Eğitimi Türkiye'de

Medipol Acıbadem Hastanesi'nde yabancı doktorlara 'ileri stent teknikleri' öğretildi.

28.11.2024 13:46
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Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nde düzenlenen eğitimde, Mısır, Pakistan, Tunus ve Cezayir'den gelen doktorlara "ileri stent teknikleri" ile "kronik damar açma" uygulamalı gösterildi.

Kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Ertuğrul Okuyan'ın liderliğindeki eğitim programında, kireçlenmiş ve tıkalı damarlarda uygulanan stent ile balon teknikleri canlı operasyonlarla anlatıldı.

Betonlaşmış damarların açılması için kullanılan yeni teknikler, yabancı hekimlere uygulamalı gösterildi.

"Sağlık eğitiminde de öncü bir konuma geldik"

Prof. Dr. Okuyan, basın mensuplarına, Türkiye'nin sağlık alanında önemli atılımlar gerçekleştirdiğini söyledi.

Kardiyoloji alanında donanımlı merkezlere sahip olduklarını dile getiren Okuyan, "Yurt dışındaki birçok merkezin sunduğu hizmetleri Türkiye'de de başarıyla uyguluyoruz. Sağlık turizmi kadar sağlık eğitiminde de öncü bir konuma geldik. Deneyimlerimizi uluslararası meslektaşlarımızla paylaşıyoruz. Bugün de kompleks koroner girişimler ve kronik total oklüzyon (CTO) kursumuzu gerçekleştiriyoruz." dedi.

Teknolojinin gelişmesi, hekimlerin bilgi, görgü ve deneyimlerinin artmasıyla eskiden açık cerrahiyle yapılan işlemleri artık kapalı yöntemlerle yapabildiklerini anlatan Okuyan, "Kireçli veya tamamen tıkalı damarlarda stent, balon ve damar içi taş kırma gibi işlemleri başarıyla uyguluyoruz. Bu teknikler, zor vakaları tedavi etmemizi sağlıyor. Eğitim programımızda yurt dışından gelen meslektaşlarımıza bu yenilikçi yöntemleri hem teorik hem de pratik olarak aktarıyoruz." diye konuştu.

Okuyan, eğitimde Pakistan, Tunus, Cezayir ve Mısır'dan doktorlara, canlı operasyonlar sırasında teknikleri aşama aşama anlatıp, bilgi ve deneyimlerini aktardı.

Kaynak: AA

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