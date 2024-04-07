Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali\'nde İslam bilginlerinin hayatları ele alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneğince bu yıl 11'incisi düzenlenecek "Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali"nde havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan İslam bilginlerinin hayatları ele alınacak.
"Maziden Atiye Uzay Havacılık ve Teknoloji" alt başlığıyla organize edilen festivalde, havacılık ve uzay alanında çalışmaları bulunan Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi gibi önemli isimleri tema edinen senaryolar yarışacak.
Dernek komitesi tarafından en iyi 7 senaryonun film haline getirileceği, 1-10 Haziran'daki festival için tematik senaryo başvuruları 1 Mayıs'a kadar devam edecek.
Festival kapsamında 7 bilgin için 7 en iyi senaryo seçilecek, eser sahipleri toplam 35 bin lirayla ödüllendirilecek.
Kısa film kategorisinde ise insan ve insani değerleri yücelten eserler arasından en iyi 7 film seçilerek gösterime alınacak.
Finalist 7 kısa filmden en iyi kurmaca kısa filme 15 bin lira, en iyi animasyon filme 13 bin lira, en iyi belgesel filme 10 bin lira ve en iyi insan merkezli filme mansiyon ödülü olarak 7 bin lira ödül verilecek.
Ehli Sanat Sinema ve Kültür Derneği Başkanı Eda Sürmeli, AA muhabirine, festivalin artık gelenekselleştiğini söyledi.
Senaryo yarışmasında Orta Çağ'dan bu yana İslam'ın mihenk taşı olan 7 bilgini konu alacaklarını belirten Sürmeli, "Senaryo yarışmamızda Abbas İbn Firnas, Uluğ Bey, Meryem El Usturlabi, Ali Kuşçu, El Cezeri, Fergani ve Hezarfen Ahmed Çelebi var. Bize 1 Mayıs'a kadar senaryolar gelecek. Bu senaryolardan her bir kategoride en iyilerini seçeceğiz." diye konuştu.
Sürmeli, kısa film kategorisinde ise tema bulunmadığını, insan merkezli eserleri kabul edeceklerini anlattı.
Kısa film için başvuruların da 1 Mayıs'a kadar süreceğini dile getiren Sürmeli, "Bu yıl Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'ni 1-9 Haziran'da düzenlenecek Kültür Yolu Festivali içinde yapıyoruz." dedi.
Eda Sürmeli, festival kapsamında söyleşi ve açık hava sineması gibi birçok etkinliği sanatseverlerle buluşturacaklarını sözlerine ekledi.
Son Dakika › Kültür Sanat › Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali'nde İslam bilginlerinin hayatları ele alınacak - Son Dakika
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