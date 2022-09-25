Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "zeytinli kahke" - Son Dakika
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Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "zeytinli kahke"

25.09.2022 10:54
Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti "zeytinli kahke"

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, bir kurabiye türü olan kahke, zahterli çeşidinin yanı sıra zeytinlisiyle de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

UNESCO'nun gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Hatay'da, bir kurabiye türü olan kahke, zahterli çeşidinin yanı sıra zeytinlisiyle de tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Altınözü Zeytin Emeği Kooperatifinin (HAZEK), deneme üzerine yapımına başladığı zeytinli kahke, hem hafif tadı hem de görüntüsüyle yeni bir lezzet olarak raflarda yerini alıyor.

Bir kekik türü olan zahterin çeşitli baharatlarla ve unla yoğurulmasıyla hazırlanan zahterli çeşidin yanı sıra zeytinli kahke de hem göze hem damağa hitap ediyor.

Kahvaltılık olarak tüketilen kırılmış yeşil zeytinin, zeytinyağı, kişniş, rezene, biber salçası, tuz, beyaz ve siyah susamın unla yoğrulmasıyla hazırlanan kahke, halka ve yuvarlak şekiller verildikten sonra fırında pişiriliyor.

Altınözü Belediye Başkan Yardımcısı ve HAZEK Kooperatif Başkanı Leyla Ayvazoğlu, AA muhabirine, zahterli çeşidin ardından zeytinli kahkenin de çok beğenildiğini söyledi.

İlçede çok fazla yetiştirilen ve talep gören zeytinin kullanım alanını daha da arttırmak amacıyla yeni lezzetin ortaya çıktığını anlatan Ayvazoğlu, şöyle devam etti:

"Zeytin bizim ana maddemiz en önemli unsurumuz. Bunun sadece kahvaltıda değil, beş çaylarında da kullanılabilecek ürün haline gelmesini istedik. Yola çıkış sebebimiz de bu oldu. Yaptığımız zeytinli kahke beğenilince kooperatifimizde satış yaptığımız ürünler arasında yerini aldı. İnsanlara farklı ve ilginç geliyor, kesinlikle denemek istiyorlar. Deneyene bir daha satıyoruz."

Kadın kooperatifinde çalışan Seher Sağlamoğlu da zeytinli kahkeye talebin çok fazla olduğunu belirtti.

Yeni çeşidin hafif ve lezzetli olması dolayısıyla tercih edildiğini anlatan Sağlamoğlu, günlük 5 tepsi zeytinli kahke yaptıklarını aktardı.

Müşterilerden Necla Kaya ise zeytinli kahkeyi çok beğendiğini ve herkese tavsiye ettiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Altınözü, Zeytin, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Gastronomi kenti Hatay'ın yeni lezzeti 'zeytinli kahke' - Son Dakika

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