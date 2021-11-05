Ünlü fotoğraf sanatçıları Muş'u tanıtacak - Son Dakika

Ünlü fotoğraf sanatçıları Muş'u tanıtacak

Muş'a gelen fotoğraf sanatçıları, kentin tanıtımına katkı sağlayacak

MUŞ - Türkiye'nin farklı illerinden Muş'a gelen fotoğraf sanatçıları, kentin doğa, yaşam, tarih, insan ve kültürünü fotoğraflayarak tanıtımına katkı sağlayacak.

Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Sultan Alparslan diyarı Muş'a tarih ve yaşam fotoğrafı çekmek için gelen ve aralarında uluslararası fotoğraf sanatçıları da bulunan kafile, 4 gün boyunca kentin dört bir yanındaki güzellikleri fotoğraflayacak. 12 kişilik kafileyle gelen fotoğrafçılar, fotoğraf çekmenin yanı sıra bölge halkının misafirperverliği ile karşılaşıyor. Fotoğrafçılar ilk olarak Kale Mahallesi'ndeki tarihi evler, folklorik yaşam, Ulu Camii, demirciler, tarihi hanlar ve insan fotoğrafları çekti.

Kafile sorumlusu Muşlu doğa fotoğrafçısı ve aynı zamanda dağcı Ömer Faruk Gülşen, Muş bölgesinin ekosistem, tarihsel güzellikler, folklorik ve doğal yaşam alanlarını gezerek tanıtım için bir foto safari düzenlemek için bir yıl öncesinden hazırlıklar yaptığını söyledi. Buraya çok değerli uluslararası fotoğraf sanatçısı Faruk Akbaş'ın grubuyla beraber geldiklerini kaydeden Şengül, "Muş'un güzelliklerini tanıtmak için yaklaşık 4 gün burada olacağız. Muş merkez, güney, batı ve doğu tarafındaki doğal güzellikleri, tarihsel yaşamı gezip fotoğraflayacağız. Fotoğraflarımızı arşivlerimize alarak dünyaya tanıtacağız" dedi.

Dünyaca ünlü Fotoğraf Sanatçısı Faruk Akbaş da, Muş'u fotoğraflamaya geldiklerini belirterek, "Muş genel olarak laleleriyle tanınıyor. Ama inanılmaz zenginlikte kültürel değerlere ev sahipliği yapıyor. Bunu yöredeki fotoğrafçı dostlarımızdan biliyoruz. Geldik ve hep birlikte dolaşıyoruz. Muş'a da umarım yaptığımız çalışmanın hem tanıtıma katkısı olur hem de ekonomik anlamda girdi sağlar. Bu belde bunu fazlasıyla hak ediyor" ifadelerini kullandı.

Amerika'dan fotoğraf çekmek için Muş'a gelen Marmarisli Fotoğraf Sanatçısı Zeynep Timesteruğu ise Muş ve Bingöl yöresine fotoğraf çekimi için geldiklerini ve buranın tarih, kültür, insan, türkü ve maneviyatını merak ettiğini ve anlamaya çalıştığını ifade etti. Yöre halkının kendilerini çok büyük bir sıcakkanlılıkla karşıladığını vurgulayan fotoğrafçılardan Timesteruğu, "Herkes 'hoş geldiniz' diyor. Onlara teşekkür ediyoruz. İnşallah buraya hakkını vererek anlayacağız ve tanıyacağız" diye konuştu.

İstanbul'dan Muş'a 3. kez geldiğini anlatan Fotoğraf Sanatçısı Nazlı Zengin de, şöyle konuştu:

"4'ncü ziyaretim olacak. Çünkü çok güzel buralar. Çok misafirperver bir bölge. Doğası, tarihi mirası, insanları ayrı güzel. Onun için arkadaşlarımızla birlikte buraya geliyoruz."

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