Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti - Son Dakika

Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Son Güncelleme: 24.09.2023 15:29

Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti. Acı haberi, orkestra şefi Tarık Sezer verdi. Bayşu uzun süredir hastalıkla mücadele ediyordu.

Müzisyen ve yapımcı Naci Bayşu'nun vefat haberi, müzik dünyasında derin bir üzüntü yarattı. Ünlü orkestra şefi Tarık Sezer, Naci Bayşu'nun vefat haberini sevenlerine duyurdu.

"MEKANIN CENNET OLSUN"

Orkestra şefi Tarık Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ünlü prodüktör Naci Bayşu için, "Sevgili Naci Bayşu'yu kaybettik. Mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

"ASLA UNUTAMAYACAĞIZ"

Müzik Yorumcuları Meslek Birliği, Naci Bayşu'nun kaybının müzik dünyasında büyük bir boşluk bıraktığını belirterek, "Müzik dünyasının değerli ismi, sektöre verdiği destekleri asla unutmayacağımız Naci Bayşu'yu kaybettik" mesajını paylaştı.

Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Naci Bayşu, kariyeri boyunca birçok önemli müzisyenle işbirliği yapmış ve birçok ünlü orkestrada görev almış bir sanatçıydı. Naci Bayşu, Türk halk müziğinin güçlü seslerinden Arif Sağ'ın kayınbiraderiydi. Naci Bayşu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti

Tarık Sezer, Arif Sağ, 3. Sayfa, Magazin, Yaşam, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ünlü müzisyen ve prodüktör Naci Bayşu hayatını kaybetti - Son Dakika
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