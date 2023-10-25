Kanserle mücadele eden oyuncu Richard Roundtree yaşamını yitirdi

Shaft, Kökler, Aşk Gemisi, MacGyver gibi birbirinden ünlü yapımlarda rol alan ve bir süredir pankreas kanseriyle mücadele eden Richard Roundtree, 81 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"KALBİMİZ AİLESİYLE BİRLİKTE"

Uzun süredir oyuncunun menajerliğini üstlenen Patrick McMinn, ABC News'e Roundtree'nin pankreas kanseriyle kısa bir mücadelenin ardından vefat ettiğini açıkladı. Roundtree'yi temsil eden ajans yaptığı açıklamada, "Onun çığır açan kariyeri dünya çapında eğlencenin çehresini değiştirdi ve kalıcı mirası gelecek nesiller için hissedilecek. Kalplerimiz ailesiyle birlikte" dedi.

50 yıl boyunca oyunculuk yapan Richard Roundtree, 1971 tarihli yapımda Dedektif John Shaft rolüyle ilk siyahi aksiyon kahramanı olmuştu.