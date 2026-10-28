Uşak’ta 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı - Son Dakika
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Uşak’ta 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı

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Uşak’ta 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı
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Uşak’ta 29 Ekim kutlamaları çelenk töreniyle başladı
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Uşak’ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

Uşak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, düzenlenen çelenk sunma töreniyle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Uşak Valisi Serdar Kartal, Cumhuriyet Halk Partisi Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Uşak Belediye Başkan Vekili Hatice Terekeci Özkan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Garnizon Komutanı Personel Albay Yılmaz Levent Güler, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Özgür Kılıç, İl Emniyet Müdürü Taner Çiftçi, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Tören, Vali Kartal, Garnizon Komutanı Güler ve Belediye Başkan Vekili Terekeci Özkan'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıKültür Sanat29 EkimUşakSon Dakika

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