Uşak\'ta Kültür Rotası Projesi

Kültür Sanat

Uşak'ta köy ilkokulu öğrencilerinin kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşmasını hedefleyen Kültür Rotası projesi, 120 okuldaki 3 bini aşkın öğrenciye ulaştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2021'de başlatılan Uşak Kültür Rotası projesi ile oluşturulan 15 kişilik ekip, öğrenciler için tiyatro gösterileri, fen deneyleri, oyunlar ve sanat atölyelerinden oluşan bir etkinlik programı oluşturdu.

Her hafta başka bir okulda öğrencilerle buluşan ekip, kent tarihini, milli kahramanların hayatını ve masalları konu edinen oyunları sahneliyor, ebru sanatı eğitimi veriyor, boyama etkinlikleri yapıyor ve oyunlar oynuyor.

Son olarak Eşme ilçesindeki Armutlu Köyü 75. Yıl Ortaokulu'nda da öğrenciler, etkinliklerle güzel vakit geçirdi.

Etkinliğin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, ilk olarak merkeze bağlı köylerde başlattıkları projeyi Vali Naci Aktaş'ın talimatıyla kent geneline yaydıklarını söyledi.

Projenin 120 köy okulunda 3 binden fazla öğrenciyle buluştuğunu anlatan Ceylan, "Gittiğimiz tüm köylerde aynı konseptle programız devam ediyor. Çocuklarımızı milli, manevi ve sanatsal açıdan zenginleştirecek tiyatro oyunları ortaya koyuyoruz. Köy okullarındaki çocuklarımızı şehir merkezlerinde eğitim gören çocuklarımızın ulaşabildikleri etkinliklere ulaştırmayı amaçladık. Buradaki temel motivasyonumuz çocuklarımızın mutluluğu. Bunu da görüyoruz. Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizi köyden köye gezdiren en büyük etken. Bu vesileyle çocuklarımızın yüzünü güldüren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilerden Onur İnkaya, izlediği tiyatro oyunuyla Türkiye'deki ilk şeker fabrikalarından birinin Uşak'ta kurulduğunu öğrendiğini ve çok şaşırdığını belirterek, çok eğlenceli bir gün geçirdiklerini söyledi.

Aleyna Kaya da okulda bu etkinlikleri daha sık görmek istediklerini söyledi.