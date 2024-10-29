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Üsküdar'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Duman ve Ekin Beril sahne aldı

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş: "Biz gücümüzü Cumhuriyetimizden alıyoruz. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerini dimdik ayakta durarak, birlikte savunacağız"

İSTANBUL - Üsküdar Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Duman grubu ve Ekin Beril konserlerinin yanı sıra çeşitli etkinliklerle Cumhuriyet coşkusunu yaşattı.

Harem Etkinlik Alanı'nda gün boyu süren etkinliklerde kapsamında çocuk eğlence alanları, panayır, atölyeler, yeme-içme alanları yer aldı. Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da katılımıyla gerçekleşen etkinlikler, saygı duruşu ve İstiklal marşı ile başladı. DJ performansı ve Ekin Beril konserlerinin ardından sahneyi Duman grubu aldı. Etkinlikte konuşma yapan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, sözlerine "Merhaba Üsküdar" diyerek başladı.

"Cumhuriyetimize kast etmek isteyenlere karşı güçlü duracağız"

Ülkece üst üste çok acı haberler alındığını ve canımızı sıkan olaylar yaşandığını dile getiren Dedetaş, " Ankara'da TUSAŞ yerleşkesine yapılan hain terör saldırısında beş canımızı şehit verdik. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz ve biliyoruz ki; bize, vatanımıza, bayrağımıza, Cumhuriyetimize kastetmek isteyenlere karşı hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde duracağız." ifadelerini kullandı.

"Gücümüzü Cumhuriyetimizden alıyoruz"

Henüz Narin'in yasını tutarken, yeni doğan çetesinin sadece para için küçücük bebeklere kıydığını kaydeden Dedetaş, şöyle devam etti:

"Bu gerçek benim canımı çok yaktı. Yaşanan pek çok acı gibi bu da geçer diyemiyorum. Demeyelim lütfen. Tüm yetkililerin, en yüksek vicdan ve merhamet duyguları ile bu olayların tekrar etmemesi için ne gerekiyor ise yapmalarını canı gönülden talep ediyoruz bunun takipçisi oluyoruz. Tüm yaşananlara rağmen vazgeçmeyeceğiz. Biz gücümüzü Cumhuriyetimizden alıyoruz. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin tüm değerlerini dimdik ayakta durarak, birlikte savunacağız. Sahipsiz canların, çocukların, kadınların gördüğü şiddete karşı sesimizi hep birlikte yükselttik. Çünkü, Üsküdar yaşatmaktan, özgürlükten bağımsızlıktan yana."

"Bizler, Cumhuriyet'in ta kendisiyiz"

"Cumhuriyetin 101. yıl dönümünde, başta ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk' olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygıyla, minnetle, şükranla ve özlemle anıyoruz." diyen Başkan Dedetaş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizler, Cumhuriyet'in ta kendisiyiz. Bizler, bu toprakların bağımsızlığı için atılan her adımın, dökülen her kanın bir parçasıyız. Bağımsızlık ateşinin ilk duraklarından Üsküdar'da, Cumhuriyet sayesinde karşınızda olan bir Türk kadını olarak diyorum ki: Cumhuriyet'in ışığında Üsküdar'ın geleceğini hep birlikte var edeceğiz. Sesleri duyulmayanların sesi olmaya, birleştirmeye, güzelleştirmeye devam edeceğiz. Cumhuriyet bizimle; biz, Cumhuriyet'le varız. Bayramımız kutlu olsun."

"Her Şeyi Yak", "Senden Daha Güzel", "Kufi" gibi birçok sevilen şarkısını Cumhuriyet Bayramı'nda seslendiren Duman grubu izleyenlerden yoğun alkış aldı. Etkinlik alanı kırmızı beyaz Türk bayraklarıyla donatıldı. Seyirciler hep birlikte şarkılara eşlik etti.