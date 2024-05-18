Üsküp'te Köprü Gençlik Okulu 2024 Projesi Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Üsküp'te Köprü Gençlik Okulu 2024 Projesi Açıldı

Üsküp\'te Köprü Gençlik Okulu 2024 Projesi Açıldı

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından desteklenen 'Köprü Gençlik Okulu 2024' projesinin açılış programı düzenlendi. Proje kapsamında lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine eğitim, atölye çalışmaları, kültürel geziler ve kültür-sanat programları sunulacak. Proje, gençlere milli-manevi değerleri ön planda tutmayı ve kariyer konusunda eğitimler vererek desteklemeyi amaçlamaktadır.

18.05.2024 19:53
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) destekleriyle "Köprü Gençlik Okulu 2024" projesinin açılış programı düzenlendi.

Tarihi Üsküp Türk Çarşısındaki Kurşunlu Han'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği temsilcileri, Kuzey Makedonya Kültür Bakan Yardımcısı Onur Ali, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Köprü Derneği Başkanvekili ve Köprü Gençlik Okulu Proje Koordinatörü Mehmed Arif, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Köprü Gençlik Okulu" projesini 2016 yılından itibaren YTB destekleriyle gerçekleştirdiklerini anımsattı.

Proje'nin, Kuzey Makedonya'da yaşayan lise, üniversite ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik eğitim, atölye çalışmaları, kültürel geziler ve kültür-sanat programlarını içeren bütüncül bir eğitim programı olarak tasarlandığına işaret eden Arif, "Bu yıl Kuzey Makedonya'nın farklı şehirlerinden Üsküp'te okuyan lise üniversite ve yüksek lisans düzeyinde öğrencilerimiz başvurdu. Toplamda 190 başvuru aldık, bu 190 başvurudan 180 öğrencimizi kabul etmiş bulunduk. Edebiyat, hukuk, medeniyet, güzel sanatlar gibi 7 atölyemiz var. 2-3 ay boyunca bu atölyelerde eğitim alacaklar, seminerler görecekler." diye konuştu.

Projeye devamlılık sağlayan öğrencilere yaz döneminde Balkanlar veya Türkiye'yi kapsayan bir kültürel gezi düzenleyeceklerini kaydeden Arif, geleneksel hale gelen projenin amacının milli-manevi değerleri ön planda tutmak ve gençlere ihtisas ve ilgi alanlarına yönelik kariyer konusunda eğitimler vermek olduğunu vurguladı.

Atölye çalışmalarının Tarihi Üsküp Türk Çarşısı'nda bulunan Bedesten'de gerçekleştiğini aktaran Arif, bunun yanı sıra farklı seminer, panel ve kültürel-sanatsal etkinliklerin farklı mekanlarda gerçekleşeceğini söyledi.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Koordinatörü Talip Erdoğan da YEE olarak dünyanın yaklaşık 90 farklı bölgesinde bu tür faaliyetler yürüttüklerine işaret etti.

Üsküp'te de Türk soydaşların muhafaza ettiği Türk kültürüne yönelik desteklerinin sürdüğünü belirten Erdoğan, "Köprü Derneği'nin düzenlemiş olduğu yaz okuluyla birlikte gençlerimiz birbiriyle tanışacaklar, birbirleriyle kaynaşacaklar. Biz de bu süreçte mekan tahsis ederek, arkadaşların bir araya gelmesine vesile olduk. Çalışmalarımız soydaşlarımızın da birlikte burada yaşayan diğer halkların da Türkçe öğrenmeleri, Türk kültürünü yakından tanımaları, irtibatlarının bizimle artmaları noktasında devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Geçmişte programa katılan ve başarı elde eden 3 öğrencinin izlenimlerini paylaştığı etkinlik kapsamında ayrıca sertifika dağıtımı da yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Üsküp'te Köprü Gençlik Okulu 2024 Projesi Açıldı - Son Dakika

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