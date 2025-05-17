Usta Yönetmen Ali Özgentürk'ü Son Yolculuğuna Uğurladılar

İSTANBUL'da hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk, memleketi Adana'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

İstanbul'da 80 yaşında hayata veda eden 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Hazal', 'At' ve 'Balkaya' gibi çok sayıda filme imza atan yönetmen, yapımcı ve senarist Ali Özgentürk için Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda tören düzenlendi. 16 yaşında iken ilk sahneye çıktığı salondaki törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, CHP Adana milletvekilleri Ayhan Barut, Müzeyyen Şevkin, belgeselci-gazeteci kardeşi Nebil Özgentürk, ailesi, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Özgentürk'ün salona getirilen cenazesi alkışlarla karşılanırken, sanatçı dostları, usta yönetmeni birer konuşmayla andı. Meslek benzerliği nedeniyle ağabeyiyle en fazla birlikte olan kardeşi olduğunu anlatan Nebil Özgentürk, 'Bir karanlıktan bir karanlığa gidiyoruz' derdi Yaşar Kemal ağabeyim. Bu tiyatroda başladı sanat hayatı ağabeyim, bu tiyatroda son buluyor sanki. Burada Nejat Uygur ile oyunlar oynamış 16-17 yaşlarında. Nejat Uygur, gençleri çok sever ve desteklermiş ağabeyim de onu çok severdi. Ağabeyim Adana'yı da Allah'ına kadar severdi dedi.

KARALAR ALTIN KOZA FİLM FESTİVALİ'NDE ÖNEMLİ BİR ÖDÜL VERECEĞİZ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Seyhan Belediye Başkanlığı döneminde Ali Özgentürk'ün sanattaki 50'nci yılını düzenledikleri bir törenle andıklarını hatırlatıp, Adana Altın Koza Film Festivali'nde de Ali Özgentürk'e Onur Ödülü verilmişti. Adanalı, Ali Özgentürk'ü hiç unutmadı, hep sahip çıktı. Bu yıl da Altın Koza Film Festivali'nde kendisine önemli bir ödül vererek anacağız diye konuştu.Kızı Simay Özgentürk de babasının çok sevdiğini ağlayarak anlatıp, tabutuna kırmızı karanfil bıraktı. Törenin ardından Ali Özgentürk'ün cenazesi götürüldüğü Akkapı Mezarlığı'nda toprağa verildi.