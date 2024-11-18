Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım

Üvey Baba\'nın Semiha\'sı İBB\'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım

Bir döneme damga vuran 'Üvey Baba' dizisinde Semiha'yı canlandıran Seda Çetin'in son hali ortaya çıktı. Ünlü isim şimdilerde İBB'de çalışıyor. Hem mesleği hem de son hali görenleri şaşırttı.

18.11.2024 14:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemalettin Tuğcu'nun romanından uyarlanan ve Şemsi İnkaya, Betül Aşçıoğlu, Işıl Yücesoy, Kazım Kartal, Burçin Abdullah ile Seda Çetin'in rol aldığı 'Üvey Baba' dönemin çok izlenen dizilerindendi. 1998-2004 yıları arasında 204 bölüm yayınlanan dizinin oyuncularının son halleri dizinin fanları tarafından sık sık merak ediliyor. Dizide dikkat çeken isimlerden biri de 'Semiha Güneşli'yi canlandıran Seda Çetin oldu. Ünlü ismin son hali ortaya çıktı.

15 YILDIR İBB'DE ÇALIŞIYOR

2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışan Çetin, 2009'dan beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'nda çalışıyor.

Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım

"OYUNCULUĞA DÖNMEK İSTİYORUM"

Seda Çetin, 2014'te İBB'de müfettişlik yapan Fatih Korkmaz ile evlenmiş ve bu evlilikten 10 yaşında olan kızı Mina Şiir dünyaya gelmişti. Yaptığı bir açıklamada oyunculuğu bırakmadığını ifade eden Çetin; "Sabit iş iyi ama bizim gibi insanları aşağı doğru çekebiliyor. İçimdeki oyunculuk hevesi hiçbir zaman geçmiyor. Oyunculuğa dönmek istiyorum" demişti.

İşte Semiha'nın son hali;

Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım
Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım

Kültür Sanat, Son Hali, Magazin, Eğitim, Yaşam, Baba, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • murat atmaca:
    sıcak sobanın üstünde çay kaynarken ,,üvey baba ne sarardı,,samimiyet vardı o yıllarda..zaman geçmiş,,heyy gidiii 21 1 Yanıtla
  • Abdullah Çelik:
    Vay be ne yıllardı be 13 0 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    çok kızmıştık.uvey babaya ?? 13 0 Yanıtla
  • Chef Cecey:
    gördükte ne oldu 0 4 Yanıtla
  • Taner Ozkaya:
    kadın amcayla evli resmen 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:36 Rojin Kabaiş’in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı
15:02 MSB’den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır
13:48 Cüneyt Özdemir’den TSK’dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu’na sürpriz teklif Cüneyt Özdemir'den TSK'dan ihracı istenen Teğmen Ebru Eroğlu'na sürpriz teklif
13:02 Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti’den istifa etti Cemal Enginyurt ve Salih Uzun, Demokrat Parti'den istifa etti
13:01 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL
06:57 Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor Yenidoğan çetesinin yargılanmasına başlanıyor!
00:19 Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya’da Amazon Ormanları’na gitti Seçimleri kaybeden Biden, Brezilya'da Amazon Ormanları'na gitti
23:46 İstanbul’da izinsiz havai fişek atanlar yandı Cezası öyle böyle değil İstanbul'da izinsiz havai fişek atanlar yandı! Cezası öyle böyle değil
23:14 Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş
22:30 İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada İsrail Basınından Şok İddia: İran Dini Lideri Hamaney Komada!
22:16 ABD, Ukrayna’ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi
22:02 Ankara’da Kavga Olayına Erişim Yasağı Ankara'da Kavga Olayına Erişim Yasağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 15:57:53. #1.12#
SON DAKİKA: Üvey Baba'nın Semiha'sı İBB'de çalışıyor! Son halini görmeniz lazım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.