Uzak Doğu Pazarı Büyüyor

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KAPTİD Başkanı Ölmez: "Uzak Doğu pazarı artarak devam ediyor"

NEVŞEHİR - Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Teyfik Ölmez, Uzak Doğu pazarında pandemi öncesi rakamların 2025'te yakalanacağını söyledi.

KAPTİD Başkanı Teyfik Ölmez, Kapadokya turizminde 2025 yılında Çin ve Japon turistlerde çok ciddi bir artışın yaşanacağını belirterek, " Kore'de yaşanan olaylarla alakalı hiçbir rezervasyonu iptalimiz yok. Normal yaşam devam ediyor. Bir teşebbüs vardı, ama gerçekleşmedi normal hayat devam ediyor. İnsanlar seyahatlerine de devam ediyorlar. Yakın zamanda da artarak devam edeceklerini inanıyoruz. Kore pazarına bakacak olursak, son iki yıldır stabil 200 bin sınırlarına gelmektedir" dedi.

Uzak Doğu pazarında ciddi artışların olduğunu söyleyen Ölmez "Japonya pazarında ciddi bir artış var. Önümüzdeki yıl beklentilerimizin çok daha yüksek olacağını tahmin ediyoruz çünkü şubat ayında Japon hava yolları da Türkiye'ye direkt uçuş yapacak" şeklinde konuştu.

Çin pazarında da 2025 yılında ciddi artışların olacağını söyleyen Ölmez, "Kitle turizminde çok bir artış yok fakat münferit olarak 2023 yılı ile kıyaslayacak olursak, 2024 yılı çok güzel geçti. Rezervasyonlara baktığımızda 2025 yılı daha da iyi geçek diye tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Asya pazarında Malezya ve Endonezyalı turist sayılarının her geçen gün arttığını söyleyen Ölmez, 2025 yılında, 2019 verilerinin yakalanacağını da ifade etti.