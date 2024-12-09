Uzak Şehir\'de heyecan dolu yeni bölüm bu akşam!

Kültür Sanat

KANAL D'nin Mardin'de çekilen dizisi Uzak Şehir, bu akşam heyecanlı bir bölümle ekrana gelecek. Cihan (Ozan Akbaba) ile Alya'nın (Sinem Ünsal) İstanbul'da bir otelde görüldüğü ve Alya'nın sert tavırlarına sabreden Cihan'ın sahnelerinin izleyiciyle buluştuğu tanıtımda, ikili arasındaki gerilim artacak.

CİHAN VE ALYA KARŞI KARŞIYA!

Yayınlanan yeni tanıtımda Cihan ile Alya'nın İstanbul'da bir otelde karşı karşıya gelmesi, Alya'nın mesafeli ve sert tavırları soru işaretlerini artırıyor.

Cihan'ın "Sabır, sabredeceğiz" sözleriyse ikili arasında yaşanacak bir ilişkinin sinyalini veriyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak'ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız'ın yönetmenliğini yaptığı 'Uzak Şehir'in Oyuncu kadrosunda Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Mine Kılıç, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Yunus Eski, Mehmet Polat, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer yer alıyor.

'Uzak Şehir' bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de