Uzak Şehir\'in Yeni Bölümünde Aksiyon Dolu Anlar

Kültür Sanat

KANAL D'nin AyNa Yapım imzalı yeni dizisi Uzak Şehir pazartesi gününe bir kez daha damga vuracak. Heyecanın hiç bitmeyeceği yeni bölümde Alya bu kez kendisi için savaş verirken, Cihan'a gelen gizemli not kafaları karıştıracak.

ALYA'NIN MÜCADELESİ

Nefes kesen hikayesiyle seyirciyi ekrana bağlayan Uzak Şehir, eşinin vasiyetini yerine getirmek için oğluyla birlikte Kanada'dan Mardin'e gelen Alya'nın mücadelesini anlatıyor. Dizinin pazartesi günü seyirciyle buluşacak olan 3'üncü bölümünde aksiyon bir an olsun durmayacak.

ALYA, HINCINI CİHAN'DAN ÇIKARTACAK

Sadakat'ın evlilik şartından sonra şaşkınlığını ve öfkesini gizleyemeyen Alya, Cihan'a hesap soracak. Alya, "Önce Demir'in sevgilisini al elinden. Karın yap. Şimdi kardeşinin karısına mı talip oluyorsun?" sözleriyle gerçekliği tüm çıplaklığıyla Cihan'ın yüzüne vuracak.

İZZET'İN MESAJI KAFALARI KARIŞTIRACAK

Sadakat, Şahin'i Nare'den uzak durması konusunda uyardıktan sonra Nare'ye attığı tokat gerilimi artıracak. Kaya'nın Zerrin'le ilgili duygularını itiraf ettiği anlar dikkat çekerken İzzet'in Cihan'a ulaştırdığı mesaj dengeleri değiştirecek.

MİDYAT'IN BÜYÜLEYİCİ ATMOSFERİ

Çekimleri Mardin Midyat'ın büyüleyici atmosferinde devam eden Uzak Şehir'in yapımını AyNA Yapım üstlenirken senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor.

ÜNSAL-AKBABA İKİLİSİ

Dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Oyuncu kadrosunda da Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Alper Çankaya, Ferit Kaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Atakan Özkaya, İlkay Kayku, Nazmi Kırık, Mine Kılıç, Sinan Demirer, Zeynep Kankonde, Muttalip Müjdeci, Barış Yalçın, Burak Şafak, Mehmet Polat, Yunus Eski, Yaren Güldiken, Kuzey Gezer gibi önemli isimler yer alıyor.

'Uzak Şehir' heyecan dolu yeni bölümleri ile pazartesi akşamları Kanal D'de olacak.