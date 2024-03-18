Uzman Onbaşı Mustafa Yılmaz, Kalp Krizi Sonucu Toprağa Verildi

Mardin Kebabı ve Harire Tatlısı Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi

Mardin'in yöresel lezzetleri olan Mardin kebabı ve harire tatlısı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillendi. Mardin Artuklu Üniversitesi tarafından yürütülen çalışmalarla kentin mutfağındaki yemeklerin korunması, geliştirilmesi ve dünyaya tanıtılması amaçlanıyor. Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, şehrin gastronomik değeri olan yöresel lezzetlerin coğrafi işaret belgesiyle tescillenmesi için yapılan çalışmalara teşekkür etti.