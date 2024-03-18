Uzman Onbaşı Mustafa Yılmaz, Kalp Krizi Sonucu Toprağa Verildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzman Onbaşı Mustafa Yılmaz, Kalp Krizi Sonucu Toprağa Verildi

Uzman Onbaşı Mustafa Yılmaz, Kalp Krizi Sonucu Toprağa Verildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi. Yılmaz için Katırkuyu Mahallesi'nde düzenlenen törene, yakınları ve ilgili yetkililer katıldı. Yılmaz'ın annesi, oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı.

18.03.2024 16:07
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Hatay'ın Antakya ilçesinde nöbetteyken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden uzman onbaşı Mustafa Yılmaz, memleketi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Naaşı gece saatlerinde Siverek ilçesine getirilen Yılmaz için Katırkuyu Mahallesi'nde tören düzenlendi.

Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanına defnedildi. Yılmaz'ın annesi, oğlunu son yolculuğuna asker selamıyla uğurladı.

Törene, Yılmaz'ın yakınları ile Şanlıurfa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Siverek Kaymakamı Musa Aydemir, Belediye Başkan Vekili Akif Gülel ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzman Onbaşı Mustafa Yılmaz, Kalp Krizi Sonucu Toprağa Verildi - Son Dakika

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