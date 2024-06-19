Uzungöl, Kurban Bayramı'nda turistleri ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Uzungöl, Kurban Bayramı'nda turistleri ağırladı

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı. Uzungöl, doğal güzellikleri, yürüyüş ve bisiklet imkanları, seyir terası ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerin ilgisini çekti. Bayram boyunca Uzungöl'e yaklaşık 10 bin araç giriş yaptı ve otellerin doluluk oranı yüzde 70'e ulaştı. Ayrıca, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerden birçok turist Uzungöl'ü ziyaret etti.

19.06.2024 15:45
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Trabzon'un Çaykara ilçesindeki ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri ağırladı.

Trabzon'a 99, ilçe merkezine ise 19 kilometre uzaklıktaki Uzungöl Mahallesi'ni ziyaret edenler, vadinin ortasında, yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında yürüyüş yapma ve bisiklete binme imkanı buldu.

Doğayla iç içe vakit geçiren ve çeşitli aktivitelere katılan turistler, seyir terasından da Uzungöl'ü kuş bakışı izledi.

Tabii güzelliklerinin yanı sıra pansiyonları, restoranları, alışveriş yerleri ve yöresel lezzetleriyle de öne çıkan Uzungöl, Kurban Bayramı'nda en çok ziyaret edilen mekanlar arasında bulunuyor.

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, turizm sezonunun açılmasıyla Trabzon'da doğal güzelliğiyle ilgi gören Uzungöl'ün yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldığını söyledi.

Kurban Bayramı boyunca şu ana kadar Uzungöl'e yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığını belirten Tok, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 70'e ulaştığını aktardı.

Tok, Suudi Arabistan, Bahreyn ve Kuveyt başta olmak üzere birçok ülkeden turisti Uzungöl'de ağırladıklarını ifade ederek, sezon için otellerdeki rezervasyon oranının şimdiden yüzde 90'a ulaştığını aktardı.

Ailesiyle İzmir'den gelen Yasin Erdoğan ise muhteşem doğası ve tabiatı ile ilk kez geldikleri Uzungöl'ü çok beğendiğini söyledi.

Samsun'dan eşiyle bölgeyi gezmeye geldiklerini anlatan Büşra Yüksel de "Doğası harika, Uzungöl çok güzel bir yer." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Uzungöl, Kurban Bayramı'nda turistleri ağırladı - Son Dakika

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