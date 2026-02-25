Vali Aydoğdu, Çocuklarla İftar Açtı

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, sokakta karşılaştığı çocukları iftarda Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde ağırladı.

Kentte Buğdaylı Mahallesi'ni ziyaret eden Aydoğdu, sokakta top oynayan çocuklarla bir süre sohbet gerçekleştirdi.

Aydoğdu, oruçlu olduğunu öğrendiği çocukları Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde iftara davet etti.

Davet sebebiyle sevinen çocuklar, Aydoğdu'ya sarılarak teşekkürlerini iletti.

Ergan Dağı'ndaki bir restoranda bir araya gelen çocuklar, birlikte oruçlarını açtı.

Vali Hamza Aydoğdu, çocuklarla diyaloglarının yer aldığı görüntüleri, sosyal medya hesaplarından şu mesajla paylaştı:

"Bizim vaktimizde büyüklerimiz, ellerinden tutup bizi bakkala götürdüklerinde ya da iftariyelik diye avucumuza o renkli kağıtlı şekerleri bıraktıklarında, sanki dünyanın en mühim işini başarmışız gibi göğsümüz kabarır, ramazanın bir sevgi yumağı olduğunu anlardık. Şimdilerde devran döndü, o günlerin çocukları olan bizler, bugün o minik kalplerin heyecanına ortak olmaya niyet ettik ve hepsini Ergan Dağı'nın serin havasında iftar yapmaya götürdük. Evlatlarımızın yolları hep iyilikle kesişsin, kalplerindeki o çocuk neşesi, ömürleri boyunca iftar sofralarındaki huzur gibi hiç eksilmesin."