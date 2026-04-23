Vali Baruş, Çocuk Bayramı Etkinliğine Katıldı

23.04.2026 09:22
Vali Aydın Baruş, öğrenci ve öğretmenlerin tasarladığı Türk Bayrakları sergisini gezdi.

Vali Aydın Baruş, Yakutiye ilçesinde bulunan Kültür Kurumu İlkokulu'nda düzenlenen "Çocuk Bayramı ve Bayrak" temalı etkinliğe katıldı.

Sınıf öğretmeni Zeynep Özkaya Fidan rehberliğinde yaklaşık 1 ay süren çalışmada, 4-A sınıfındaki 27 öğrenci; ceviz kabuğu, fasulye, kağıt parçaları, pet bardaklar, balonlar ve çeşitli atık malzemeleri kullanarak birbirinden anlamlı Türk Bayrakları tasarladı.

Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan paylaşımda, "Öğrencilerimizin öğretmenleri nezaretinde hazırladığı el emeği, göz nuru eserlerden oluşan sergiyi gezen Valimiz Baruş, çalışmaları tek tek inceleyerek öğrencilerimizden bilgi aldı. Ortaya konulan eserleri büyük bir beğeniyle karşılayan Sayın Valimiz, öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik etti" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

