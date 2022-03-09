Vali Bilmez: "İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz"- Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika
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Vali Bilmez: "İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz"- Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

09.03.2022 17:40

Vali Bilmez: "İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz" Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyorVAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Nevruz Bayramı için Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçmiş yıllara oranla daha çok turist beklediklerini...

Vali Bilmez: "İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz"

Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

VAN Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Nevruz Bayramı için Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan geçmiş yıllara oranla daha çok turist beklediklerini söyleyerek, "İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz" dedi.

Elite World Van Hotelde düzenlenen Shopping Fest'in (Alışveriş Festivali) lansman toplantısına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, kamu kurum ve kuruluş amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Toplantıda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Emin Bilmez, ilk olarak 2015 yılında Van'daki ticareti daha hareketli hale getirmek için alışveriş festivalinin başlatıldığını hatırlattı. Son iki yılda salgın dolayısıyla Kapıköy Gümrük Kapısının aynı dönemde kapalı olmasından dolayı festivalin düzenlenemediğini ifade eden Vali Bilmez, "Son iki yıl pandemiden dolayı Kapıköy'ün nevruz döneminde kapalı olması hem kenti olumsuz etkiledi hem de festival yapılamadı. Bu sene ise tüm birleşenlerimizle bir araya gelip gerekli hazırlıkları yaptık. Geçmişten daha verimli geçecek bir festival dönemimiz olacaktır. 15 Mart'ta süreci başlatıyoruz ve ayın 29'una kadar devam edecek. Tüm kurumlarımız da kendi aralarında görev paylaşımı yaptılar" dedi.

"İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz"

Kapıköy ve Razi Sınır Kapısı'nda bulunan İran yetkilileriyle görüşmelerin sağlandığını dile getiren Bilmez, "Kapıköy'den geçmiş yıllara oranla daha çok turist bekliyoruz. İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz. Çalışma saatleri uzatıldı. Festivalin başlangıcıyla birlikte onlar bu süreyi inşallah daha da uzatacaklar. Esnafımız hazırladı. Herkes dört gözle bu alışveriş festivalini bekliyor. Misafirlerimizi de en iyi şekilde ağırlayacağız. Pandemi döneminin esnafımızda oluşturduğu bir ekonomik daralmanın bir nebze de olsa düzelmesi için bu etkinlik çok büyük önem taşıyor. Bu festivalle birlikte hem esnafımızın yüzü gülecek hem de kentimizin ve bölgemizin ekonomisine ciddi katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

"Dolu dolu iki haftayı geçireceğiz"

Van'daki etkinlikleri sadece bu festivalle kısıtlı tutmak istemediklerini söyleyen Bilmez, "Sadece İran'dan gelen turistleri de beklemiyoruz. Çevredeki illerden de bu süre zarfında Van'a alışveriş yapmaya bekliyoruz. Etkinliklerimiz, ilimize gelenleri memnun edecektir. Hem ulusal hem de yerel düzeyde konserlerimiz olacaktır. Kapıdan karşılamayla başlayacağız ve dolu dolu iki haftayı geçireceğiz. Hizmet, eğlence, konaklama ve yeme-içme sektörlerimizin hepsi de gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamaya özen göstereceğinden eminim. Çünkü bunların dönüşünü ya olumlu ya da olumsuz alacağız. Biz ne kadar misafirleri memnun gönderirsek Van'a o kadar olumlu yansır. Her bir esnafımızın dikkatli olması lazım" diye konuştu.

"Shopping Fest'in mayası tuttu"

Van'ın dört bir yanında etkinliklerin yapılacağını ve kentteki her sektörün katkı sunacağı dolu dulu bir festival olacağına dikkat çeken Bilmez, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada herkes kendi imkanları ölçüsünde katkı sunuyor. Bu havayı da tüm bölgeye yaymamız gerekiyor. Bu festival neticesinde uçak seferlerimiz de olacak. Bunu da büyütmemiz lazım. Eksiklikler ve olumsuzluklar olacaktır ve önemli olan bunların çözümü için çalışma yürütmektir. Van Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bünyesinde tüm birleşenleri oluşturduk. Hepimizde buna katkı sunaya çalışıyoruz. Belediye ya da valiliğin etkinliği değil, bu etkinlik Van halkının etkinliğidir. Bunun mayası da tuttu."

"Bahtiyarlık ve gurur içindeyiz"

Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ise 2015 yılında başlattıkları alışveriş festivali için bütün paydaşlarla bir masanın etrafında olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "2015 yılında başladığımızda çok fazla eleştiri almıştık. Alışveriş festivalinin sürdürülebilir bir festival olmayacağı yönünde çok fazla haberler çıktı. Bugün geldiğimiz noktada büyük bir bahtiyarlık ve gurur içindeyiz. 2019 yılında valiliğimiz ve büyükşehir belediyesi ile bu festivalin sürdürülebilirliği için çalışmalar başlattık. Geldiğimiz noktada bunu başardık. Van için bu alışveriş festivalinin büyük bir ayağı olmak için elimizden geleni yaptık. İlimizde de Nevruz Bayramı'nda İranlıların geldiğini bildirimiz için buradaki amacımız Nevruz Bayramı'na gelen insanlara daha fazla zaman geçirmelerini sağlamaktı. Onların burada uzun zaman kalmaları için birçok etkinlik yaptık. Bunların en etkili olanı ise alışveriş festivali oldu" dedi.

Vali Bilmez: İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz - Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
Vali Bilmez: İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz - Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor
Vali Bilmez: İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz - Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

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Nevruz Bayramı, Kapıköy, İran, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Vali Bilmez: 'İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz'- Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Bilmez: "İran'dan Van'a günlük 5 bin kişi bekliyoruz"- Van 'Shopping Fest' heyecanı kaldığı yerden devam ediyor - Son Dakika
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