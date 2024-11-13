Vali Hatipoğlu'ndan Bilimsel Çalışmalara Davet - Son Dakika
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Kültür Sanat

Vali Hatipoğlu'ndan Bilimsel Çalışmalara Davet

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Elazığ' da düzenlenecek "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi" öncesi Vali Numan Hatipoğlu, her şehrin bölgesel geleceğini tasarlaması ve bu doğrultuda bilimsel çalışmalar yapması gerektiğini vurguladı.

13.11.2024 12:58  Güncelleme: 13:10
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Vali Hatipoğlu: "Ülkemizin geleceği için her şehrin bilimsel çalışmalar yapması gereklidir"

ELAZIĞ - Büyük ve köklü bir devlet geleneğine sahip milletin, hak ve adaleti yayma idealini sürdürdüğünü dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, " Ülkemizin geleceği için her şehrin kendi bölgesinde gelecek tasavvuru oluşturması ve buna yönelik bilimsel çalışmalar yapması gereklidir" dedi.

Elazığ'da 15-17 Kasımda düzenlenecek olan "Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresi" öncesi bilgilendirme toplantısı yapıldı. Valilikte düzenlenen toplantıya, Vali Numan Hatipoğlu, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, STK temsilcileri ve gazeteciler katıldı.

Dünyanın gidişatına yön verme ve medeniyet kurma idealine sahip milletlerin geleceklerini şansa bırakmadığını dile getiren Vali Numan Hatipoğlu, "Her türlü stratejiyi düşünüp önlemler alarak geleceğe giden yolun taşlarını çok önceden döşerler. Büyük ve köklü bir devlet geleneğine sahip milletimiz, hak ve adaleti yayma idealini sürdürmektedir. Milletimiz, tarih boyunca geniş coğrafyalarda birçok devlet kurmuş, Osmanlı Devleti ile üç kıtada yirmi dört milyon kilometre kare alana hükmetmiştir. Osmanlı'nın çekilmesiyle Asya, Avrupa ve Afrika'da toplam 45 devlet ortaya çıkmıştır. Ülkemizin geleceği için her şehrin kendi bölgesinde gelecek tasavvuru oluşturması ve buna yönelik bilimsel çalışmalar yapması gereklidir. Bu süreçte bölgesel, ulusal ve uluslararası perspektifin oluşturulmasına gayret edilmelidir. Harput ve Elazığ'ın geleceğini planlaması için gerekli tedbirlerin alınması oldukça önemlidir. Bu amaçla uzmanların bilimsel çalışmalarını tartışmaya açması ve sonuçlarını paylaşması gerekmektedir" diye konuştu.

Vali Hatipoğlu, "Bu amaçla bundan sekiz ay önce bilim insanlarından ve ilgililerden Elazığ'ın geleceğini planlayacak ve inşa edecek tasavvurlarını, özgün görüş ve tespitlerini 15-17 Kasım 2024 tarihinde yapılacak olan Elazığ'ın Gelecek Tasavvuru Uluslararası Kongresinde sunmaları ve tartışmaya açmaları için ilana çıkılmıştır. Yapılan ilanlar neticesinde 467 bilim insanı ve yazar toplam 299 bildiri özetiyle kongrede sunum yapmak üzere başvuruda bulunmuştur. Bilimsel açıdan yapılan hakem değerlendirmeleri sonucunda ise bu bildirilerden 250'si sunulmaya değer bulunmuş ve programa alınmıştır. Kongrede sunulmak üzere gelen bu bildiriler; din, ahlak, kültür, medeniyet, tarih, edebiyat, kimlik ve toplum, birlikte yaşama kültürü, çok kültürlülük, ilmi hayat, eğitim ve yüksek öğrenim, şehirleşme, kentsel planlama, dönüşüm, çevre sorunları, mühendislik, mimari ve estetik, sanat, müzik, spor, iktisat ve ekonomi, hukuk, teknoloji, deprem ve dirençli kentler, şehir yönetimi, siyaset ve siyasi temsil, sağlık, koruma ve restorasyon, tarım politikaları, tarımsal üretim ve gıda güvenliği, gastronomi ve mutfak kültürü gibi çok çeşitli alanlardan gelmiştir. Kongre 15 Kasım Cuma günü saat 08.30'da başlayacak olup altı farklı salonda toplam 10 oturumda iki gün boyunca devam edecektir" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Eğitim, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Vali Hatipoğlu'ndan Bilimsel Çalışmalara Davet - Son Dakika

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