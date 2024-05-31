Van'da 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'da 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Başladı

Van'ın Erciş ilçesinde inci kefalinin neslinin devamı için düzenlenen 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali başladı. Festivalde inci kefalinin göçü izlenirken, Van Gölü'nün korunması ve inci kefalinin değerinin gelecek kuşaklara aktarılması vurgulandı.

31.05.2024 20:27
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Van'da "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde avlanması yasak olan inci kefalinin neslinin devamı için farkındalık oluşturmak adına düzenlenen "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin muhteşem yolculuğu güzel görüntüler oluşturmaya devam ediyor. Balıkların yumurtalarını sodalı sudan tatlı suya bırakmaları için kullandıkları Bendimahi Çayı üzerinde bulunan balık bendi olarak bilinen alanda her yıl olduğu gibi bu yılda 3 gün sürecek olan "11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali" başladı. Van Valiliği, Erciş Kaymakamlığı, Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş ve diğer özel şirketlerin işbirliğiyle düzenlenen festivalde inci kefallerinin zorlu yolculuğu ilgiyle izlendi.

"Bu inci kefali göçü dünya harikasıdır"

Festivalde bir konuşma yapan Van Valisi Ozan Balcı, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İnci kefalinin dünyanın bir değeri olduğunu ifade eden Vali Balcı, " Bu değeri koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız gerekiyor. Bunun için de bütün kurumlarımız ve vatandaşlarla birlikte canla başla çalışıyoruz. Van Gölü'nü korumak için yaptığımız dip çamuru temizliği için 150 milyon lira kaynak harcadık. Ayrıca yine koruma çalışmaları kapsamında arıtma tesisleri yaptık. Bunları yapmamızdaki gaye Van Gölü'nü ve inci kefalini korumaktır. Esasında bu inci kefali göçü dünya harikasıdır. Yüce Allah böyle yaratmış. Bunun Van'a ve Erciş'e nasip olması ayrı bir güzelliktir" dedi.

"festivalin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedefliyoruz"

Bölgemiz artık terör ve güvenlik sorunlarıyla değil; kültür, turizm ve festivallerle anıldığını dile getiren Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, "İnci kefali festivalinin ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılmasını hedefliyoruz. Misafirlerimize keyifli vakit geçirmenin yanında dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini koruyarak, tanıtarak bölgemizi önemli bir turizm ve destinasyon merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bugüne kadar inci kefalinin korunması ve popülasyonun artırılması için Valiliğimiz, güvenlik güçlerimiz ve diğer paydaş kurumlarımızla birlikte 7 gün 24 esaslı çalışıyoruz. Tedbirler sayesinde balıkların göç döneminde toplumun her kesiminde farkındalık gösterildiğini gözlemlemekteyiz" diye konuştu.

Van YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, inci kefali balığının 800 bin yıldır Van Gölü'nden akarsulara göç ettiğini belirterek, koruma çalışmalarında özellikle görev alan jandarma teşkilatına teşekkür etti. Akkuş, ayrıca inci kefali göçü için bilimsel çalışma yapan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı'ya teşekkür etti.

Mehteran takımı ve çocukların halk oyunları gösterisiyle devam eden festivale Van Valisi Ozan Balcı, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, VEDAŞ Erciş İşletme Müdürü Elif Arslan, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'da 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da 11. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Başladı - Son Dakika
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