Van\'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında "Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.
Uygulama Oteli'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, tanıtım videosu izletildi.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.
Van'da kültür sanat anlamında güzel işlerin yapıldığı ifade eden Balcı, şöyle konuştu:
"Tüm okullarda folklor ekipleri kuruldu. Folklor sanat, estetik, spor, güzellik, dayanışma, yardımlaşma ve sanatsal faaliyettir. Öğrenciler de güzel hazırlanmışlar. Çok keyifle izledim. Onlara emek veren usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize, okul ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum. Folklara katılan öğrencilerin derslerine sıkı çalışmasını istiyorum. Derslerinizde de başarılı olun. Kitap okumayı ihmal etmiyorsunuz. Yerinizde olsam hem kitaplarımı okur derslerime sıkı çalışırım hem de folklor ekiplerinde yer alırım. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere kitap ve spor ayakkabı hediyemiz olacaktır. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum."
İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ise Türkiye'nin, dünyanın en büyük kültür zenginliğine sahip olduğunu belirterek, "Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye kadar farklı renkleri, kültürleri ve yörelerin tavırlarını çok güzel şekilde yansıtan çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, onları tebrik ediyorum." dedi.
Şenliğe, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.
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