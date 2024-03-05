Van'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Van'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Van\'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Kültür Sanat Van Projesi' kapsamında 'Halk Oyunları Şenliği' gerçekleştirildi. Şenlikte, tanıtım videosu izletildi ve Van Valisi Ozan Balcı, emeği geçenlere teşekkür etti. Şenliğe katılan öğrencilere kitap ve spor ayakkabı hediye edileceği belirtildi.

05.03.2024 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Kültür Sanat Van Projesi" kapsamında "Halk Oyunları Şenliği" gerçekleştirildi.

Uygulama Oteli'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan şenlikte, tanıtım videosu izletildi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, şenliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Van'da kültür sanat anlamında güzel işlerin yapıldığı ifade eden Balcı, şöyle konuştu:

"Tüm okullarda folklor ekipleri kuruldu. Folklor sanat, estetik, spor, güzellik, dayanışma, yardımlaşma ve sanatsal faaliyettir. Öğrenciler de güzel hazırlanmışlar. Çok keyifle izledim. Onlara emek veren usta öğreticilerimize, öğretmenlerimize, okul ve ilçe müdürlerimize teşekkür ediyorum. Folklara katılan öğrencilerin derslerine sıkı çalışmasını istiyorum. Derslerinizde de başarılı olun. Kitap okumayı ihmal etmiyorsunuz. Yerinizde olsam hem kitaplarımı okur derslerime sıkı çalışırım hem de folklor ekiplerinde yer alırım. Etkinliğe katılan tüm öğrencilere kitap ve spor ayakkabı hediyemiz olacaktır. Tüm öğrencilere başarılar diliyorum."

İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras ise Türkiye'nin, dünyanın en büyük kültür zenginliğine sahip olduğunu belirterek, "Doğu'dan batıya, kuzeyden güneye kadar farklı renkleri, kültürleri ve yörelerin tavırlarını çok güzel şekilde yansıtan çocuklarımızın gözlerinden öpüyor, onları tebrik ediyorum." dedi.

Şenliğe, kurum amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmaları başladı
    18:10 Diyarbakır'da Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmaları başladı

    Diyarbakır'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde hafif hasar gören Dört Ayaklı Minare'nin restorasyon çalışmalarına başlandı. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır'da depremden etkilenen tarihi yapılar arasında yer alan Dört Ayaklı Minare'nin restorasyonu gelecek ay tamamlanacak.

  • Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı
    17:39 Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Kutladı

    Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Gaziantep AB Bilgi Merkezi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü anlamlı bir etkinlikle kutladı. Etkinlikte, kültür ve sanatta toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine söyleşiler ve canlı performanslar gerçekleştirildi. GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, kadının varlığının bir sanat eseri olduğunu vurgulayarak, cinsiyet ayrımcılığının kabul edilemez olduğunu belirtti. Ayrıca, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda herkesin bireysel sorumlulukları olduğunu ve kadının iş hayatındaki varlığının önemine dikkat çekildi.

  • İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin Dost Meclisi Buluşmaları'na Ersönmez Yarbay ve Aytekin Polatel konuk oldu
    17:33 İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin Dost Meclisi Buluşmaları'na Ersönmez Yarbay ve Aytekin Polatel konuk oldu

    İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği'nin düzenlediği Dost Meclisi Buluşmaları'nın konukları araştırmacı yazar ve siyasetçi Ersönmez Yarbay ve Türk Haber Kameramanları Derneği Başkanı Aytekin Polatel oldu.

  • İzzet Baysal'ın vefatının 24. yılında anma töreni düzenlendi
    17:29 İzzet Baysal'ın vefatının 24. yılında anma töreni düzenlendi

    Bolu'ya eğitim ve sağlık alanında birçok eser kazandıran İzzet Baysal, vefatının 24. yılında dualarla anıldı. Anma töreninde gözyaşlarına hakim olamayan Baysal'ın yeğeni, amcasının Bolu'ya karşılıksız olarak tüm varlığını verdiğini belirtti.

  • Amasya'nın son ozanı Fedai Koç vefat etti
    17:07 Amasya'nın son ozanı Fedai Koç vefat etti

    Amasya'da yetişen ozanlardan olan Fedai Koç, amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenaze namazı Sultan II. Bayezid Camii'nde kılındı ve Tekirdede Mezarlığı'nda defnedildi. Amasya Belediye Başkanı da cenaze törenine katıldı.

  • İzzet Baysal'ın vefatının 24. yılında anma töreni düzenlendi
    16:56 İzzet Baysal'ın vefatının 24. yılında anma töreni düzenlendi

    Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinin kurucusu İzzet Baysal, vefatının 24. yılında anıldı. İzzet Baysal Vakfı aracılığıyla kente eğitim, sağlık ve sosyal tesisler kazandıran Baysal için üniversitede anma töreni düzenlendi. Konuşmalarda Baysal'ın hayırseverliği ve Bolu'ya katkıları vurgulandı.

  • Cumhuriyetin 100'üncü yılında üreten Gaziantep kadınları çini sergisi
    16:40 Cumhuriyetin 100'üncü yılında üreten Gaziantep kadınları çini sergisi

    Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Onat Kutlar Sahnesi'nde açılan sergide, usta öğretici Hatice Şehnaz Baykal ve 25 kursiyer kadının ürettiği minyatür, çini eser, hat sanatı eserleri ve tablo gibi eserler sergileniyor. Sergide yaklaşık 750 eser yer alırken, katkıda bulunanlara teşekkür eden Baykal, kentin kültür-sanat yaşamına katkıda bulunmanın mutluluğunu dile getirdi. Sergi, 10 Mart Pazar gününe kadar ziyaret edilebilir.


18:36 Instagram ve Facebook’a erişim sorunu yaşanıyor Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor
16:40 Muğla’da 4 büyüklüğünde deprem Muğla'da 4 büyüklüğünde deprem
16:09 Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı Belediye Başkanı fuhuş operasyonunda tutuklandı
16:02 CHP lideri Özel’in “Bedelli askerlik“ çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum CHP lideri Özel'in "Bedelli askerlik" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
15:57 MOSSAD’a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı MOSSAD'a bilgi satanlara yönelik operasyonun detaylarına ulaşıldı
17:57 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Menzil şeyhini ziyaret etti
17:20 ABD’de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti ABD'de tek motorlu uçak otoyola çakıldı: 5 kişi hayatını kaybetti
17:06 Galatasaray’dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
16:02 Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı İşte mesleği Çöpe at kemikleri atan kişi yakalandı! İşte mesleği
15:56 Suudi Arabistan’ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti Suudi Arabistan'ın İlk robotlarından Muhammed, tanıtım sırasında sunucuyu taciz etti
15:34 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar 60 yaşındaki taksiciyi gasbedip şah damarından bıçakladılar
15:20 Kayseri ve Bursa’da seçim anketi AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor Kayseri ve Bursa'da seçim anketi! AK Parti birini farkla kazanırken diğerini kaybediyor
15:08 Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi Matematik derslerinden integral konusu kaldırılıyor mu? Bakan Tekin yeni düzenlemenin sinyalini verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2024 19:40:40. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement