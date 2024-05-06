Van'daki Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi 55 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Van'daki Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi 55 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Van\'daki Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi 55 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Van'daki Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi, yılın 4 aylık diliminde 55 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı. Van, tarihi yapıları, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle turistlerin ilgisini çekiyor. Van Müzesi, Urartular ve diğer medeniyetlere ait binlerce eseri sergilemesiyle dikkat çekiyor. Akdamar Adası ise tarihi kilisesi ve muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerin uğrak noktası haline gelmiş durumda. Van Gölü Havzası Turizm Derneği, ildeki turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor ve yeni projeler üzerinde çalışıyor.

06.05.2024 11:15
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Van'daki Akdamar Adası, birçok medeniyetten izler taşıyan Van Kalesi ve önemli eserlerin sergilendiği müze, yılın 4 aylık diliminde 55 bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladı.

Urartulardan bugüne kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Van, asırlardır ayakta duran kaleleri, kiliseler ve diğer tarihi yapılarıyla kültür ve tarih meraklılarını cezbediyor.

İlkbaharda çiçek açan badem ağaçları, Van Gölü'nün maviliği ve kışın bembeyaz kar örtüsüyle bütünleşen manzarasıyla Akdamar Adası, Urartu Kralı 1. Sarduri tarafından milattan önce 840-825 yıllarında Van Gölü kıyısına inşa edilen Van Kalesi ve başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ait binlerce eserin sergilendiği Van Müzesi, yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Bu mekanlar, bu yılın ilk 4 ayında yurt içi ve dışından yaklaşık 55 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Van Müzesi Müdürü Erdal Acar, AA muhabirine, Van Gölü Havzası'nın etrafında kurulan Van'ın verimli toprakları ve bol su kaynakları dolayısıyla tarih öncesi çağlardan bu yana önemli bir yerleşim yeri olduğunu söyledi.

Van'ın Urartuların yanı sıra birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirten Acar, "Van Kalesi'nin kuzeyinde bulunan müzemizde, başta Urartular olmak üzere birçok medeniyete ve tarihi çağlara ait eser sergileniyor. Dünyanın en fazla Urartu eserine sahip olan müzemiz, barındırdığı envanter ve eserler bakımından Türkiye'nin önde gelen müzelerindendir." dedi.

Kentte en çok ziyaret edilen ören yerlerinin başında Akdamar Adası, Van Kalesi ve müzenin geldiğini vurgulayan Acar, "2024'ün 4 aylık diliminde müzemizi yaklaşık 8 bin 500 kişi, Van Kalesi'ni yaklaşık 8 bin kişi, Akdamar Adası'nı da 38 bin kişi ziyaret etti. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden yaklaşık 55 bin ziyaretçi söz konusu mekanlarımızı gezdi. Bu sayının daha da artmasını bekliyoruz. Kentimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Geleceğe Miras Projesi' ile önemli bir turizm rotası haline gelecek." ifadelerini kullandı.

"İlimizdeki turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz"

Van Gölü Havzası Turizm Derneği Başkanı Abdullah Tunçdemir ise Van'ın tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Turistlerin kentte en çok Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret ettiğini anlatan Tunçdemir, şöyle konuştu:

"Ada, ziyaretçilerin uğrak yerlerinin başında geliyor. Kentteki kale ve müze de Van'ın yanı sıra bölge illerinin geçmişine ait önemli izleri ve eserleri bünyesinde barındırıyor. İlimizdeki turizm potansiyelini artırmayı hedefliyoruz. Adır, Çarpanak ve Kuzu adalarını, tarihi camileri turizme kazandıracağız."

İranlı turist Javad Eiraji de tatil yapmak için Van'ı tercih ettiğini dile getirerek, "Van'a her yıl geliyorum. Böyle güzel tarihi mekanlarının olduğunu bilmiyordum. Gezilecek çok yeri var. Doğal güzelliklerine hayran kaldım. Herkesi buraları görmeye davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Van'daki Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi 55 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'daki Akdamar Adası, Van Kalesi ve Van Müzesi 55 Bin Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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