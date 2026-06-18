Prof. Dr. Suvat Parin: "Van\'ı dünyada hak ettiği konuma ulaştırmalıyız"

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin, kentin sahip olduğu Van kahvaltısı mirasının korunarak dünyada hak ettiği konuma ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) öncülüğünde ilki 2019 yılında kutlanmaya başlanan Dünya Kahvaltı Günü'nün 7'ncisi, bu yıl 7 Haziran Pazar günü Sahil Yolu üzerinde düzenlenen görkemli etkinliklerle gerçekleştirildi. Uluslararası, ulusal ve yerel basında geniş yer bulan organizasyon, Amerika'dan Hindistan'a kadar Türkiye'nin büyükelçilik ve konsolosluklarında da kutlanarak sosyal medyada büyük bir etkileşim dalgası oluşturdu.

Bu yılki etkinliklere Irak Kürdistan Bölgesi'nden Erbil Valisi Omed Khoshnaw, Duhok Valisi Ali Tatar Tawfiq, Soran Valisi Halgord Şeyh Necib ve Süleymaniye Vali Yardımcısı Ahmed Ali Ahmed'in de aralarında yer aldığı çok sayıda vali, belediye başkanı, TSO başkanı, bürokrat ve basın mensubundan oluşan üst düzey bir heyet katıldı. Katılımcı profiliyle dikkat çeken bu büyük organizasyon, sadece bir gastronomi etkinliği olmanın ötesine geçerek bölgesel ilişkilerin, ticaretin, turizmin ve diplomasinin geliştirildiği uluslararası bir platform niteliği kazandı.

Etkinliğe katılarak heyetlerle görüşmeler gerçekleştiren Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Suvat Parin, Van kahvaltısının küresel boyuttaki kıymetini değerlendirdi. Van kahvaltısının 2014 yılında 51 bin 793 kişinin katılımıyla Guinness Dünyanın En Kalabalık Kahvaltı Sofrası Rekoru'nu kırarak markalaştığını hatırlatan Prof. Dr. Parin, "Van otlu peyniri, murtuğa, kavut ve van çöreği gibi 20'yi aşkın yöresel ürünün aynı sofrada buluşması, bu kültürü sıradan bir öğün olmaktan çıkarıp bir deneyime dönüştürmektedir. UNESCO süreci ve Dışişleri Bakanlığı destekleriyle her yıl haziran ayının ilk pazar günü kutlanan bu özel gün, üreticiden esnafa kadar geniş bir ekonomik ekosisteme zemin hazırlıyor. Kentin sahip olduğu bu gastronomik mirası koruyarak Van'ı dünyada hak ettiği konuma ulaştırmalıyız" dedi.

Dünya Kahvaltı Günü kapsamında Van'da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Duhok Valisi Prof. Dr. Ali Teter ise ortak tarih ve kültürel yakınlık vurgusu yaptı. Vali Teter, "Kürdistan Bölgesi'nin birçok noktasında Urartu medeniyetine ait eserler bulunuyor, bu geçmiş güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Van'ın sahil bandında gerçekleştirilen düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde çok daha modern ve cazip bir görünüme kavuştuğunu gördüm. Van, birçok Avrupa şehrinden daha güzel bir atmosfere sahip bir cennettir. Vatandaşlarımızın burayı daha fazla ziyaret etmesi gerekiyor" diyerek Van TSO Başkanı Necdet Takva ve ekibine teşekkür etti.

Van TSO'nun davetiyle kente gelen ve organizasyonun kurumsal ilişkileri güçlendiren önemli bir platform olduğunu belirten Erbil Valisi Omed Khoshnaw de kentteki esnaf ve siyasi parti ziyaretlerine dikkat çekti. Vali Khoshnaw, "Sahip olduğu doğal güzellikler, gölü ve yaylalarıyla Van, bölgenin en önemli turizm cennetidir. Van TSO Başkanı Necdet Takva ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirdik, şehir son derece hareketli ve canlı. Ayrıca AK Parti ve DEM Parti temsilcileriyle yaptığımız temaslarda barış, huzur ve istikrar konularının altını çizdik; çünkü kalıcı güven ortamı ekonomik kalkınmanın ve turizmin ön şartıdır. Bu temasların ilişkilerimizi daha da derinleştirmesini umut ediyorum" diye konuştu. - VAN