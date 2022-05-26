Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri - Son Dakika
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Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri

26.05.2022 09:17

Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseriVAN Van'da Ülkü Ocakları tarafından Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri düzenlendi.

Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri

VAN Van'da Ülkü Ocakları tarafından Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri düzenlendi.

Uygulama Otelinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ünlü sanatçı Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz birbirinden güzel şarkılarını seslendirdiler. Van ve çevre illerden vatandaşların ilgi gösterdiği konser sonunda bir açıklamada bulunun Van Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Veysel Erdem, uzun süreden beri kentte Ülkü Ocakları olarak konser düzenlenmediğini belirterek, "Amacımız tüm ülküdaşlarımızı birleştirmek, birlik ve beraberlik mesajı vermektir. Ünlü sanatçılar Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konserimize geldiler. Çok güzel bir ortam oldu. İnşallah birliğimiz daim olur. Beklediğimizden çok daha güzel oldu" dedi.

Merkez ilçeler dahil olmak üzere Iğdır, Kars, Muş ve Ağrı il ocakları başkanlarının da konsere katılım sağladığını ifade eden Erdem, amaçlarının bu konserleri geleneksel hale getirmek olduğunu söyledi. Konsere ilgi gösteren vatandaşlar ise bu tarz etkinliklerin sürekli düzenlenmesini istediler.

Konser sonunda Başkan Erdem tarafından sanatçılara plaket takdim edildi.

Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri
Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri
Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri
Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri

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Kaynak: İHA

Ülkü Ocakları, Atilla Yılmaz, Osman Öztunç, Van, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Van Ülkü Ocakları'ndan Osman Öztunç ve Atilla Yılmaz konseri - Son Dakika


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