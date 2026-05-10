'Vatan sağ olsun' diyen şehit anneleri unutulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

'Vatan sağ olsun' diyen şehit anneleri unutulmadı

\'Vatan sağ olsun\' diyen şehit anneleri unutulmadı
10.05.2026 13:20  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi.

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi. Uysal, "Evladını kaybeden bir annenin 'Vatan sağ olsun' diyebilmesi dünyanın en saygıdeğer mücadelelerinden biridir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle Anneler Günü kapsamında şehit ve gazi anneleri için kahvaltı programı düzenledi. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda gerçekleştirilen programa çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı. Programda kadınlara gül dağıtılarak Anneler Günü kutlandı.

Programda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şehit annelerinin verdiği mücadelenin büyük anlam taşıdığını belirterek, "Evladını kaybeden bir annenin 'Vatan sağ olsun' diyebilmesi ve hayata devam edebilmesi, geride kalanlar için dirayetli bir mücadeleyi sürdürebilmesi dünyanın en saygıdeğer mücadelelerinden biridir. Bu, insanlığın hissedebileceği en derin duygu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Annelerin toplumun geleceğini şekillendirdiğini kaydeden Uysal, "Anneler toplum inşa eder, memleket inşa eder, ruh inşa eder, karakter ve şahsiyet inşa eder. Anneler bir toplumun karakterini ve geleceğini belirler" dedi.

Konuşmasında tarihte iz bırakan anneleri de anan Uysal, başta Zübeyde Hanım olmak üzere şehit annelerini saygıyla andığını ifade etti. Uysal, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Fatma Seher Erden ile evladı terör örgütü tarafından dağa götürüldükten sonra mücadele başlatan Hatice Avar'ı da andı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yurdakul da annelerin herkes için en büyük sığınak olduğunu söyledi. Yurdakul, "Gözünü, kolunu, bacağını bu vatan uğruna feda eden kahramanlarımızın arkasında dağ gibi duran kıymetli gazilerimizin eşlerinin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat 'Vatan sağ olsun' diyen şehit anneleri unutulmadı - Son Dakika

Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı Hamaney’in vurulduğu o anlar ilk kez anlatıldı: Belinden ve bacağından yaralandı
Kadıköy’de galeri önündeki araçlar alev alev yandı Zarar çok büyük Kadıköy'de galeri önündeki araçlar alev alev yandı! Zarar çok büyük
Türkiye’den Doğu Akdeniz hamlesi Komşu’da büyük panik var Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var
TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya görevden alındı
Resmi Gazete’de dikkat çeken atama Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu Resmi Gazete'de dikkat çeken atama! Zikrullah Erdoğan, 33 yaşında genel müdür oldu
Ankara pavyonlarına operasyon Neredeyse her milletten kadın vardı Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

13:30
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu 1 milyar varillik petrol kaybı
Hürmüz Boğazı krizi piyasaları vurdu! 1 milyar varillik petrol kaybı
13:11
İran’da büyük patlama sesi Vatandaşlar büyük korku yaşadı
İran'da büyük patlama sesi! Vatandaşlar büyük korku yaşadı
11:56
TikTok’ta bir skandal daha Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
TikTok'ta bir skandal daha! Eski sevgilisini kıskandırmak için neler yapmış neler
11:51
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs vakalı gemiden tahliyeler başladı
11:29
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
Kılıçdaroğlu, kendisine yumruk atan isimle 7 yıl sonra helalleşti: En büyük pişmanlığım
11:12
Anayasa değişti Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2026 13:53:44. #7.13#
SON DAKİKA: 'Vatan sağ olsun' diyen şehit anneleri unutulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.