\'Vatan sağ olsun\' diyen şehit anneleri unutulmadı

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programında şehit ve gazi anneleriyle bir araya geldi. Uysal, "Evladını kaybeden bir annenin 'Vatan sağ olsun' diyebilmesi dünyanın en saygıdeğer mücadelelerinden biridir" dedi.

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi iş birliğiyle Anneler Günü kapsamında şehit ve gazi anneleri için kahvaltı programı düzenledi. Prof. Dr. Erdal İnönü Kent Parkı'nda gerçekleştirilen programa çok sayıda şehit ve gazi yakını katıldı. Programda kadınlara gül dağıtılarak Anneler Günü kutlandı.

Programda konuşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, şehit annelerinin verdiği mücadelenin büyük anlam taşıdığını belirterek, "Evladını kaybeden bir annenin 'Vatan sağ olsun' diyebilmesi ve hayata devam edebilmesi, geride kalanlar için dirayetli bir mücadeleyi sürdürebilmesi dünyanın en saygıdeğer mücadelelerinden biridir. Bu, insanlığın hissedebileceği en derin duygu mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

Annelerin toplumun geleceğini şekillendirdiğini kaydeden Uysal, "Anneler toplum inşa eder, memleket inşa eder, ruh inşa eder, karakter ve şahsiyet inşa eder. Anneler bir toplumun karakterini ve geleceğini belirler" dedi.

Konuşmasında tarihte iz bırakan anneleri de anan Uysal, başta Zübeyde Hanım olmak üzere şehit annelerini saygıyla andığını ifade etti. Uysal, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Fatma Seher Erden ile evladı terör örgütü tarafından dağa götürüldükten sonra mücadele başlatan Hatice Avar'ı da andı.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yurdakul da annelerin herkes için en büyük sığınak olduğunu söyledi. Yurdakul, "Gözünü, kolunu, bacağını bu vatan uğruna feda eden kahramanlarımızın arkasında dağ gibi duran kıymetli gazilerimizin eşlerinin Anneler Günü'nü kutluyorum" diye konuştu. - ANTALYA