Veteriner Hekim Kedi Sahiplendi - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Veteriner Hekim Kedi Sahiplendi

Veteriner Hekim Kedi Sahiplendi

Yaralı kedi tedavi edildikten sonra veteriner Halil Mert Çelik tarafından sahiplendirildi.

01.02.2025 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde Veteriner Hekim Halil Mert Çelik, kliniğine getirilen kediyi tedavi ettikten sonra sahiplendi.

Çelik'in, 23 Nisan Mahallesi'ndeki kliniğine bir vatandaş tarafından yaralı halde kedi getirildi.

Sol ön bacağında alçı bulunan ve kemikleri yanlış kaynayan, açık kırık ve enfeksiyon gibi rahatsızlık belirtileri gösteren kedinin tedavisi için harekete geçen Çelik, ilk muayenenin ardından sol ön bacağını ampute ettiği kediyi kısırlaştırma işlemi yaptıktan sonra sahiplendi.

Sağlık kontrolleri ve ilk aşılamaları yapılarak "Gazoz" adı verilen kediye, veterinerdeki tedavilerinin ardından klinikte bakılmaya başlandı.

Çelik, AA muhabirine, kedinin kliniğe geldiğinde kemiklerinin yanlış kaynadığını ve bu sebeple de bacakta kangrenleşmenin başladığını söyledi.

Kedinin tedavisi için Niğde'deki veteriner hekimlerle görüşmeler yaptığını belirten Çelik, "Kedi buraya geldiğinde kolu kullanılamaz haldeydi, kangrenleşme başlamıştı. Kedinin sağlığı için Niğde'deki hekimlerle birlikte ampütasyon kararı aldık. Yaklaşık bir haftalık kadar ampütasyon süreci oldu. Şu anda durumu iyiye gidiyor. Antibiyotik ve aynı zamanda ağrı kesici tedavisi alıyor." dedi.

Yara bakım ve antibiyotik sürecinde kediyle duygusal bağ kurduğunu bu yüzden de kendisinin sahiplenmek istediğini ifade eden Çelik, şöyle konuştu:

"Kediden enerji aldım. Normal koşulda tedavisi biten canlıları ya sahibine teslim ederiz ya da doğal yaşam koşullarına bırakırız. Bu kedi özel bir bakım istiyordu. Kedinin biz de kalmasının daha iyi olacağını düşündüm. Birkaç gün içinde dikişleri alınacak sonrasında rutin aşılamalara geçeceğiz. Kedimiz artık kliniğimizin bir üyesi olarak burada hayatına devam edecek."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Halil Mert, gaziantep, Şahinbey, Güncel, Yaşam, kedi, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Veteriner Hekim Kedi Sahiplendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:53 Ege Denizi’nde peş peşe 7. deprem Ege Denizi'nde peş peşe 7. deprem
16:19 TSK’dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir TSK'dan ihraç edilen 5 teğmen tazminat ödeyebilir
16:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çağlayan Adliyesi önünde atılan slogana tepki
16:05 Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler Elektrik akımına kapılan işçiden yürek burkan sözler
14:38 Bunun adı eşkıyalık Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti Bunun adı eşkıyalık! Taksicinin Martı TAG sürücüsüne yaptıkları pes dedirtti
00:16 Kahire’de Gazze için acil toplantı Kahire'de Gazze için acil toplantı
23:32 Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi Mide bulandıran görüntü: Tonlarca bozuk et ve balık ele geçirildi
23:23 Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak Prof. Dr. Naci Görür: Asıl büyük felaket o zaman olacak
23:06 Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan’daki laboratuvarlardan sızdı Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
22:47 Bolu’daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi Bolu'daki yangın faciasında otel sahibi ve eşi için tutuklama talebi
22:47 Tahran’da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi Tahran'da hava kirliliği nedeniyle okullar tatil edildi
22:46 Trump’tan 3 ülkeye yaptırım kararı Trump'tan 3 ülkeye yaptırım kararı
22:34 Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı Hastane acil servisinde husumetlisini defalarca bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2025 19:11:55. #1.11#
SON DAKİKA: Veteriner Hekim Kedi Sahiplendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.