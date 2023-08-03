Wednesday 2. Sezon Ne Zaman? Wednesday Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? - Son Dakika
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Wednesday 2. Sezon Ne Zaman? Wednesday Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak?

03.08.2023 13:58

Netflix'in sevilen dizisi Wednesday'in 2. sezonu için Netflix onay verdi. Dizinin 2. sezonu 6 Ocak 2023'te izleyicilerle buluşacak. Fragman henüz yayınlanmadı.

Wednesday 2. sezon ne zaman? Sorusu, Netflix'in sevilen dizisi hakkında araştırılmakta olan haberler arasında yer alıyor ve gündemde bulunuyor. Sevilen dizinin yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor ve sosyal medya üzerinde konu hakkında paylaşımlar gerçekleştiriliyor. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON NE ZAMAN?

Wednesday dizisinin 2. sezonu için Netflix onay vermiştir. 6 Ocak 2023'te attığı tweet ile Netflix, dizinin ikinci sezonu ile geri döneceğini doğruladı. Buna göre dizinin 2. sezonunun çekimlerin tamamlanması ile birlikte açıklanacak olan tarihte izleyicisi ile buluşacağı tahmin ediliyor.

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY 2. SEZON FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Netflix'in yoğun ilgi gören Wednesday dizisinin 2. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı. Çekimlerin tamamlanmasını ardından yayınlanacak olan fragman, resmi olarak durulduğunda haberimize eklenecektir.

WEDNESDAY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Zeki, alaycı ve azıcık işi geçmiş bir kız olan Wednesday Addams, Nevermore Akademisinde yeni dostlar ve düşmanlar edinirken art arda gerçekleşen cinayetleri araştırır. Okulunda bir canavar gizemini çözmeye çalışan popüler bir karakterin etrafında dönüyor.

Wednesday 2. sezon ne zaman? Wednesday yeni sezon ne zaman yayınlanacak?

WEDNESDAY OYUNCU KADROSU!

Jenna Ortega, psişik güçlere sahip 16 yaşındaki bir goth olan Wednesday Addams rolünde. Diğer okullarda yaramazlık yaptığı için Nevermore Academy'ye gönderilir. Ortega ayrıca Wednesday merhum atası Goody Addams'ı oynuyor.

Gwendoline Christie, Nevermore Academy'nin müdürü ve Morticia Addams ile oda arkadaşı olan eski bir öğrenci olan Larissa Weems rolünde. (Oliver Wickham Genç Larissa Weems olarak.)

Riki Lindhome, Wednesday terapisti Dr. Valerie Kinbott rolünde.

Jamie McShane, Nevermore Academy'den ve özellikle Wednesday şüphelenen küçük bir kasaba şerifi olan Donovan Galpin rolünde.

Hunter Doohan, Şerif Galpin'in Wednesday romantik bir ilgisi olan oğlu Tyler Galpin rolünde.

Percy Hynes White, sanatını hayata geçirme yeteneğine sahip Nevermore Academy öğrencisi Xavier Thorpe rolünde.

Emma Myers, Wednesday ilgisizliğine rağmen arkadaşı olmaya çalışan Wednesday renkli kurt adam oda arkadaşı Enid Sinclair rolünde.

Joy Sunday, Nevermore Academy'nin başarılı bir öğrencisi, siren ve Xavier'in eski kız arkadaşı Bianca Barclay rolünde.

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Son Dakika Kültür Sanat Wednesday 2. Sezon Ne Zaman? Wednesday Yeni Sezon Ne Zaman Yayınlanacak? - Son Dakika


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