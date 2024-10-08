Yahya Kemal Beyatlı'nın Diplomatik Yüzü - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yahya Kemal Beyatlı'nın Diplomatik Yüzü

Yahya Kemal Beyatlı\'nın Diplomatik Yüzü

Yunus Emre Enstitüsü'nde Beyatlı'nın diplomasi ve edebiyat ilişkisi ele alındı.

08.10.2024 11:37
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YUNUS Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'Diplomat Şair Yahya Kemal Beyatlı' sergisi kapsamında bir etkinlik gerçekleştirildi. Türk edebiyatının ve diplomasi tarihinin önemli isimlerinden Yahya Kemal Beyatlı'nın diplomatik yönü Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk'un katılımıyla düzenlenen 'Bir Şairin Diplomat Olarak Portresi' başlıklı söyleşide ele alındı.

Söyleşide Prof. Dr. Çoruk, Yahya Kemal'in yalnızca bir şair olarak değil, aynı zamanda Türkiye'nin dış politikalarında üstlendiği diplomatik görevlerle de anılması gerektiğini vurguladı. Paris, Madrid ve Varşova gibi önemli diplomatik merkezlerde görev yapan Beyatlı'nın, Türk kültürünü ve edebiyatını uluslararası arenada temsil etme rolü ve şairin kültürel birikiminin nasıl şekillendiği, söyleşinin ana temalarından biriydi. Yahya Kemal Beyatlı'nın diplomasi alanındaki başarıları ve şiirsel bakış açısının, diplomatik misyonlarıyla nasıl birleştirildiği üzerine bilgilerin paylaşıldığı etkinlik, katılımcılar tarafından ilgi gördü.

Kaynak: DHA

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