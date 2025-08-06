Yalova'da 1700 Yıllık Kurşunlu Hamamı'nın Rölövesi Çıkarıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yalova'da 1700 Yıllık Kurşunlu Hamamı'nın Rölövesi Çıkarıldı

06.08.2025 11:16
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Selvi Haliloğlu Alp, Kurşunlu Hamamı'nın rölöve çalışmasını tamamlayarak restorasyon sürecine katkı sağladı.

Yalova'da Bizans Dönemi'ne ait 1700 yıllık Kurşunlu Hamamı üzerine Yıldız Teknik Üniversitesinde yüksek lisans tezi hazırlayan restorasyon uzmanı yüksek mimar Selvi Haliloğlu Alp, yapının rölöve (eski bir yapının çizilerek hazırlanan kopyası) çalışmasını gerçekleştirdi.

Termal ilçesinde Roma Dönemi'nde inşa edilen eserlerden Kurşunlu Hamamı, üzerindeki korunan Roma stelleri ve yapısıyla yerli ve yabancı turistlerden ilgi görüyor.

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmesi içerisinde bulunan 1700 yıllık hamam, 1900 senesinde Osmanlı padişahlarından 2. Abdülhamid'in emirleriyle restore edildi.

O tarihten sonra bir çalışma yapılmayan, üstü kurşunlarla kaplı olduğu için "kurşunlu" olarak adlandırılan yapıyla ilgili yüksek lisans tezini hazırlayan Fatih Belediyesinde görevli restorasyon uzmanı yüksek mimar Selvi Haliloğlu Alp, ücretsiz olarak hamamın rölövesini çıkarttı.

Bu çalışmayla bütün detayları bilimsel olarak belgelenen Kurşunlu Hamamı'nın restorasyon çalışmaları daha da kolaylaşacak.

Rölöve çalışmasını yapan Selvi Haliloğlu Alp, AA muhabirine, Kurşunlu Hamamı üzerine çalışma yaparken 2. Abdülhamid döneminde saray mimarı olarak görev yapan Raimondo Tommaso D'Aronco'nun çizimlerine ulaştığını söyledi.

Aynı dönemde hamamın bulunduğu bölgeyi canlandırmak için kazı çalışmalarının yapıldığı bilgisine ulaşan Alp, şöyle konuştu:

"İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi arşivinde de bu alanın hafriyat sonrası projelerini görmüş olduk ve asıl önemli konu burada başladı. Çünkü yapı özgün mimari temellerinin üzerine inşa edildi. Geç Roma, Bizans, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinin izlerini taşıyıp günümüze ulaşabilmesi açısından çok kıymetli bir yapı. Bu özelliğiyle nadir eserler arasında."

Alp, Kovid-19 salgını döneminde hamamda lazer tarama cihazlarıyla ölçümler yaptıklarını anlattı.

Kurşunlu Hamamı'nın Anadolu'daki termal bölgeler açısından rehber olabilecek çok kıymetli bir yapı olduğunu anlatan Alp, şunları kaydetti:

"Çünkü o dönemden günümüze yaşayabilen nadir eserlerden biri. Biz bu çalışmamızla günümüze uzanan kültürel bir sürekliliği, tarihi katmanlarını okuyarak mimari bir belge niteliğine getirdik ve projesini hazırladık. Hamamın bulunduğu bölgenin kültürel belliğini görünür kılmak için akademik olarak belgelendirilmiş bir koruma modeli ortaya koyduk. Umarım ki bu örnekle de yeni restorasyonlara rehberlik etme şansını yakalamış oluruz."

"Gelecek için elimizde tüm ayrıntılarıyla çizilmiş bir projemiz var"

Yalova'daki Çobankale Kazı Başkanı olan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Seçkin de yapılan çalışmanın hamamın geleceğe taşınmasında önemli bir rol alacağını vurguladı.

Kurşunlu Hamamı üzerine yüksek lisans tezi hazırlayan Selvi Haliloğlu Alp'in, çok hacimli ve özenli bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkati çeken Seçkin, şunları kaydetti:

"Gelecek için elimizde tüm ayrıntılarıyla çizilmiş bir projemiz var. Burası deprem bölgesi. Bu tarz bir sorun yaşandığında veya buranın kapsamlı bir onarımı gündeme geldiğinde bu veriler değerlendirilecektir. Bu verilerden hareketle özgün unsurlar kullanılarak yapı onarılıp tekrar halkın hizmetine sunulabilecektir."

Sağlık Bakanlığı Termal Kaplıca İşletmesi Müdürü Mehmed Burhan Topsöğüt ise Alp'in değerli çalışması sayesinde hamamdaki restorasyon çalışmaları için ellerinde çok önemli bir proje bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da 1700 Yıllık Kurşunlu Hamamı'nın Rölövesi Çıkarıldı - Son Dakika

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