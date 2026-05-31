Yalova'da Emekliler Bocce ile Aktif Yaşamda

31.05.2026 09:42
Emekliler, bocce sporuyla hem eğleniyor hem de Türkiye şampiyonalarında Yalova'yı temsil ediyor.

Yalova'da emeklilik sonrası sosyal hayata daha aktif katılmak amacıyla bocce sporuna yönelen vatandaşlar, hem spor yapıyor hem de Türkiye şampiyonalarında kenti temsil ediyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yalova Temsilciliğince açılan kurslarda bir araya gelen yaklaşık 30 emekli, haftanın üç günü antrenman yaparak bocce oynuyor.

Kurslarda kendilerini geliştiren sporculardan bazıları oluşturdukları takımlarla Türkiye şampiyonalarına katılarak mücadele ediyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Yalova Temsilcisi Timur Sevi, AA muhabirine, her yaştan insanın bocce sporuyla ilgilenmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Keyifle oynanan bocceyi herkese ulaştırabilmek için tüm ilk ve orta dereceli okullarda tanıttıklarını, üniversitede tanıtımla ilgili girişimlerinin olacağını ifade eden Sevi, şöyle devam etti:

"Yalova'da bu sporu sevdirmeye çalışıyoruz. Emekli olduktan sonra keyifli vakit geçirmek isteyen yetişkin gençlerimizi de burada toplayıp haftada üç gün çalışmalar yapıyoruz. Çok güzel ambiyansımız var. Güzel, keyifli vakit geçiriyoruz. Hem sporu tanıtıyoruz hem de spor yapıyoruz. Bu arada yetişkinler kategorisinde Türkiye şampiyonalarına giden oyuncularımız da var."

"Çok iyi oynayan ağabeylerimiz ve ablalarımız var"

Boccenin odaklanma esaslı bir spor olduğunu belirten Sevi, "Sonuç itibarıyla eğiliyorsun, kalkıyorsun, yürüyorsun ve odaklanıyorsun. Böyle bir avantajı var. Keyifli vakit geçirdiklerini düşünüyorum. Bizim için zor olmuyor. Amacımız zaten Yalova'da bocce sporunu sevdirmek ve oynayan kesimin artmasını sağlamak." ifadesini kullandı.

Sevi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Amacımız burada iyi sporcular bulmak, Türkiye şampiyonalarına göndermek hatta milli düzeyde yetiştirmek. İnşallah buna da nail olacağız. İleri yaş grubumuzda da çok değerli sporcularımız var. Bu oyunu gerçekten çok iyi oynayan ağabeylerimiz ve ablalarımız var." diye konuştu.

"Türkiye şampiyonasına gideceğim aklıma bile gelmezdi"

Emekli sporculardan 65 yaşındaki Sevtap Soysal da emekli olduktan sonra hayatına hareket katmak ve dostluklar edinmek için bocceye başladığını anlattı.

Bocceyi çok sevdiğini belirten Soysal, şunları kaydetti:

"Ben bütün ev hanımlarına, çalışanlara, gençlere, yaşlılara tavsiye ediyorum. Türkiye şampiyonasına üç kere gittim. Hiç kendi yaşıtlarımla oynamadım. Hep 17-20 yaş grubuyla oynadım. Derecelere de girdim. Kendimi başarılı addediyorum. Bu spora başlamadan önce Türkiye şampiyonasına gideceğim aklıma bile gelmezdi. Timur Sevi hocam çok ilgilendi. Sürekli antrenmanlar yaptık ve sonuçta Türkiye şampiyonlarıyla mücadele edecek kadar kendimizi yetiştirdik."

Sporculardan 71 yaşındaki Hüseyin Güder ise boccenin insanların rahatlayıp stres atabileceği çok güzel bir oyun olduğunu ifade etti.

Haftanın 3 günü bir araya geldiklerini anlatan Güder, "Eve, gayet rahatlamış olarak gidiyorum. Çok mutluyum. Bu güzelliklere herkesi davet ediyorum. Yaş grubu hiç önemli değil. Buraya gençlerimiz de geliyor." dedi.

Kaynak: AA

