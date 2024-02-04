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Yalova'da Hamsi Festivali: 3 Ton Hamsi İkram Edildi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yalova'da Hamsi Festivali: 3 Ton Hamsi İkram Edildi

Yalova\'da Hamsi Festivali: 3 Ton Hamsi İkram Edildi

Yalova Karadeniz Dernekler Federasyonu'nun düzenlediği Hamsi Festivali'nde 3 ton hamsi vatandaşlara ikram edildi. Festivalde Karadeniz müziği konserleri ve horon gösterileri de yapıldı.

04.02.2024 19:08  Güncelleme: 19:12
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Yalova'da festivalde 3 ton hamsi ikram edildi

YALOVA - Yalova Karadeniz Dernekler Federasyonu'nun Yalova Belediyesi katkılarıyla düzenlediği Hamsi Festivali'nde 3 ton hamsi ikram edildi.

Yalova Millet Bahçesi'nde düzenlenen Hamsi Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Karadeniz müziği konserleriyle bol bol eğlenceli anlar yaşayan vatandaşlar hamsi ikramında ise izdiham yaşadı. Vatandaşlar hamsi ekmek ikramı yapılan standın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Festival çerçevesinde toplam 3 ton hamsi dağıtıldı. Burada konuşma yapan Federasyon Başkanı İbrahim Bayzan, festivalde kendilerini destekleyen Yalova Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Federasyon olarak amacımız Yalova'da kültürümüzü en iyi şekilde yansıtmak" dedi.

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk ise ilk kez düzenlenen festivalin geleneksel hale getirilmesi için destek vereceklerini kaydetti. Tutuk, etkinliğin düzenlendiği kentte önemli değer katacak Yalova Millet Bahçesi'nin açılışının bu ay içinde yapılacağını da sözlerine ekledi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol festivalin bir birliktelik sağladığına vurgu yaptı.

Konuşmaların ardından festival konserleri kaldığı yerden devam etti. Festivale katılanlar müzik eşliğinde bol bol horon oynadı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yalova'da Hamsi Festivali: 3 Ton Hamsi İkram Edildi - Son Dakika


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