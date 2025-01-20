Yalova\'da Pişi Geleneği Devam Ediyor

Kültür Sanat

Yalova'da pişi geleneğini nesilden nesile yaşamaya devam ediyor

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde vatandaşlar, ölümlerden sonra hayır olarak dağılan pişi geleneğini nesilden nesile yaşatmaya devam ediyorlar.

Özellikle Ramazanlarda iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi olan pişi, kandil gibi özel günlerde yapılarak dağıtılmasının yanı sıra ölülerin arkasından hayır olarak da uzun yıllardır ikram edilmeye devam ediyor. Bu kültürün yaşatıldığı Esenköy'de de kadınlar beldelerinde bu geleneği sürdürüyor. Meydanda toplanan kadılar pişi yaparak vatandaşlara dağıtıyor. Belde halkı sakinlerinden Sebahat Özcam nesilden nesile bu geleneğin devam ettiğini belirterek, "Pişi dağıtımı geleneksel bir şey. Bu bütün köylerde vardı. Bu, annelerimizden, anneannelerimizden bir gelenek. Biz de geleneklerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" dedi.