Yapay Zeka ile Diyarbakır'ın Tarihi Hanlarına Yolculuk - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Yapay Zeka ile Diyarbakır'ın Tarihi Hanlarına Yolculuk

Yapay zeka, Diyarbakır'daki asırlık hanlarda geçmiş yaşamı ve ticareti canlandırdı.

18.02.2025 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka ile Diyarbakır'daki asırlık hanlarda geçmişe gidildi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da asırlık Hasan Paşa, Sülüklü ve Deliller Hanı, yapay zeka ile kendi dönemlerine gidilerek yaşam ve yapılan ticaret faaliyetleri canlandırıldı.

Dijital İçerik Üreticisi Adem Ulusoy, 1683 yılında Hanilioğlu Mahmut Çelebi ve kız kardeşi Atike Hatun tarafından yapılan tarihi Sülüklü Hanı, 1572-1575 yılları arasında dönemin Diyarbakır Valisi Vezirzade Hasan Paşa tarafından yapımına başlanıp Osman Paşa döneminde tamamlanan Hasan Paşa Hanı ve 1527 yılında dönemin Diyarbakır Valisi Hüsrev Paşa tarafından inşa edilen Deliller Hanı'nı yapay zeka teknolojisinden yararlanarak kendi dönemlerindeki yaşam ve ticaret faaliyetlerini canlandırdı.

FPV dron ile çekilen hanların görüntüleri ve yapay zeka ile hazırlanan asırlık tarihi yapılarda yolculuk yapıldı.

Adem Ulusoy, İHA muhabirine, Diyarbakır'ın tarih boyunca önemli bir ticaret merkezi olduğunu ve bu mirasın yeterince görselleştirilmediğini söyledi. Bu noktada yapay zeka teknolojilerini kullanarak asırlık Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han ve Deliller Hanı'nı nasıl bir ticaret merkezi olduğunu anlatmak istediğini belirten Ulusoy, öncelikle yapay zeka ile dönemin ticaret hayatını anlatan metinler oluşturduğunu ifade etti.

1500'lü yıllarda bir tüccarın bu hanlarda nasıl alışveriş yaptığını, hangi ürünlerin ticareti yapıldığını, buradaki hareketliliği anlatan detaylı bir senaryo yazdığını aktaran Ulusoy, "Daha sonra, yapay zeka destekli görselleştirme araçlarıyla dönemin atmosferini yansıtan görüntüler oluşturdum. Bunları hareketlendirerek, izleyicilere 500 yıl önceki Diyarbakır'da bir gezintiye çıkma fırsatı sundum" dedi.

Diyarbakır'ın tarih boyunca İpekyolu güzergahında önemli bir durak olup hanları ve çarşılarıyla ticaretin kalbinin attığı bir şehir haline geldiğini kaydeden Ulusoy, şöyle konuştu:

"Hasan Paşa Hanı, Sülüklü Han ve Deliller Hanı gibi yapılar sadece konaklama değil, aynı zamanda ticaretin merkeziydi. Bu belgeselde, dönemin esnaf ve tüccarlarını, kervanlarını ve ticaretin nasıl yapıldığını göstererek, bu mirası yeniden hatırlatmak istedim. Bu belgesel benim için bir başlangıç. Gelecekte Diyarbakır'ın diğer tarihi alanlarını da yapay zeka ile canlandırmak istiyorum. Özellikle Sur içindeki yaşamı ve eski pazar kültürünü görselleştirerek, izleyicilere interaktif bir deneyim sunmayı hedefliyorum. Teknoloji ve tarih birleştiğinde, geçmişi çok daha etkileyici bir şekilde anlatabiliyoruz."

Bulunulan mekan Deliller Hanı'nın Hüsrev Paşa zamanında yapılmış bir han olduğunu aktaran Ulusoy, "Bu handa dikkat ettiğim, hacca giden kafilelerin burayı uğrak noktası olarak kullanmaları. Deliller diye tabir edilen rehberlerin buraya gelen haccı adaylarına bir yol göstermek. Buradaki konaklamaları ve güzergahları gösteriyorlar. Bir tür kılavuzluk yapmaktalar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Diyarbakır, Yapay Zeka, Teknoloji, Kültür, ulusoy, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yapay Zeka ile Diyarbakır'ın Tarihi Hanlarına Yolculuk - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:54 Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu Yenidoğan çetesi liderinden akla ziyan savunma: Bebeklerin ölümünden savcı sorumlu
17:56 MHP’li Celal Adan’dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol MHP'li Celal Adan'dan AK Partili vekile: Terbiyeli ol
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
17:11 CHP’nin adaylık formunda dikkat çeken detay Resmen İmamoğlu’na göre hazırlanmış CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış
01:08 Sinop ve Kastamonu’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi Sinop ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi
00:20 Vatandaşı kandıran kandırana Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil Vatandaşı kandıran kandırana! Ünlü süt firmasının yaptığı dolandırıcılık öyle böyle değil
00:16 Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad’da Rus Heyeti, ABD ile görüşme için Riyad'da
00:06 Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü Havaalanında ilginç kaza: İnişe geçen uçak ters döndü
23:53 Gaziantep Havalimanı’nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu Gaziantep Havalimanı'nda tanımlanamayan cisim alarmı: Uçuşlar durduruldu
23:46 Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu Görenler şaştı kaldı: Serdar Dursun, bu hareketleriyle maça damga vurdu
23:38 Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz’den açıklama var Hastaneye kaldırılan Özcan Deniz'den açıklama var
23:37 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye’ye geldi Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
23:31 CHP’li Beykoz Belediyesi’nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu CHP'li Beykoz Belediyesi'nde müfettişler 8 ihale dosyasına el koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 19:40:19. #1.11#
SON DAKİKA: Yapay Zeka ile Diyarbakır'ın Tarihi Hanlarına Yolculuk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.