Yapay Zeka ile Moda Tasarımı Eğitimi

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Giyim sektörüne yıllarını vermiş grafiker, terzi ve moda tasarımcıları, Olgunlaşma Enstitüsünde bu yıl açılan "yapay zeka destekli motifler" dersiyle çizimlerini teknolojiden destek alarak geliştiriyor.

Ankara Kalkınma Ajansının "Gelenekten Geleceğe Yapay Zeka Destekli Motifler" projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Olgunlaşma Enstitüsünde, giyim sektörü çalışanları için "yapay zeka destekli motifler" dersi başlatıldı.

AA muhabirine eğitim programına ilişkin bilgi veren Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Duhan Kalkan, ajansın, sanattan spora, sağlıktan savunma sanayisi ve eğitime kadar her alanda kentin kalkınması için çalıştığını söyledi.

Özellikle sosyal kalkınma ve ileri teknoloji alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Kalkan, geçmişten bugüne tüm bu alanlardan eğitim ve danışmanlık çalışması yaptıklarını, hibe destekleri sunduklarını bildirdi.

"Gelenekten Geleceğe Yapay Zeka Destekli Motifler" projesi kapsamında Olgunlaşma Enstitüsünde "yapay zeka destekli motifler" dersi başlattıklarını ifade eden Kalkan, "Usta öğreticilere bu yeteneği kazandırarak, Ankara'nın değerlerini ve geleneksel motiflerini geleceğe taşımayı hedefliyoruz." dedi.

"Yapay zeka yaratıcı motifler ortaya çıkarıyor"

Enstitüde eğitmenlik yapan Kırıkkale Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Savaş, Ankara Olgunlaşma Enstitüsündeki yapay zeka araçlarını kullanarak tasarım süreçlerinin geliştirilmesi eğitimini verdiğini söyledi.

Günümüzde her alanda kullanılmaya başlanan yapay zeka uygulamalarını giyim sektöründe bir asistan gibi kullandıklarını ifade eden Savaş, sektörde geleneksel motifleri en iyi şekilde kullanan Olgunlaşma Enstitüsünde bu yıl ilk çalışmayı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geleneksel motifleri yapay zekayla betimleyerek geleceğe taşımayı da amaçladıklarını belirten Savaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tasarımcılarla birlikte tasarım araçlarını geleneksel motiflerimizin üzerinde nasıl kullanabiliriz, bunların eğitimini gerçekleştirdik. Yapay zeka saatler sürebilecek tasarım süreçlerinin çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlıyor. Yapay zekanın faydalarından bir tanesi de yaratıcılığı desteklemesi. Çünkü bazı betimlemeleri girdiğimizde beklentilerimizin ötesinde daha iyi tasarımlar ortaya çıkarabiliyor. Burada önemli olan nokta, tasarımcının bu araçları nasıl kullandığıdır. Yapay zekayla konuşma anlamına gelen 'prompt'ları girerek, yapmasını istediği değişiklikleri söyleyebiliyoruz. Tasarım üzerinde saatlerce çalışmak yerine, yapay zekayı baştan sona kullanarak, bir tasarımın üzerinde kısa sürede oynamalar ve dokunuşlar, ekleme ve bazı bölümlerinde çıkarmalar yaparak ürünleri geliştirebiliyoruz."

Yapay zeka destekli bu uygulamanın, yeni nesle hitap etmesi ve tasarımların daha modernize edilmesi açısından başarılı olduğunu belirten Savaş, "Yapay zeka araçları hem bir asistan hem de bir profesyonel gibi olduğundan, moda tasarımında zaman kazanmak ve yaratıcı motifler ortaya çıkarmak isteyen terzilere imkan sağlıyor." dedi.

Serkan Savaş, yapay zekanın henüz gelişme aşamasında olduğunu, gelişim süreci devam ettikçe bunun moda tasarımını da etkileyeceğini söyledi.

Yapay zeka koleksiyon oluşturma süreçlerinde de yardımcı

Eğitime katılan moda tasarımcısı Cansel Kızılağaç, moda konusunda yapay zekayı kullanmanın, zamandan tasarruf ve büyük kolaylık sağladığını belirterek, yapay zekanın koleksiyon oluşturma sürecinde görsel ve iş geliştirme açısından çok yardımcı olduğunu söyledi.

Usta öğretici Betül Hasanoğlu da derste yapay zeka kullanmayı öğrendiklerini belirterek, yapay zekanın tasarım sürecini hızlandırmada çok etkisi olduğunu dile getirdi.

Hasanoğlu, afiş tasarımında, bir görsel hazırlarken hayal ettiği ürünü tasvir ederek, yapay zeka sayesinde farklı ve çeşitli örnekler elde ettiklerini söyledi.