Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi - Son Dakika
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Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi

19.06.2022 13:02

Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi Yargıtay başkanı ve üyelerinden Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye çıkarma yaptı.

Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi

ŞANLIURFA - Yargıtay başkanı ve üyelerinden Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye çıkarma yaptı.

Yargıtay Başkanlığı ile Avrupa Konseyi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen "Yargıtay'ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi" projesi çerçevesinde Gaziantep'te düzenlenen Bölgesel İçtihat Forumu'na katılan Yargıtay başkanı ve üyeleri, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik kenti Halfeti'ye çıkarma yaptı. İlçeyi gelen Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve üyeler, su üstünde kurulan el sanatları teşhir salonunu gezdikten sonra doğada yürüyüş yaptı. Tekneye binen Akarca ve Yargıtay üyeleri, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Rumkale'de yapılan cam terasa çıkıp manzarayı izledi. Akarca'ya Halfeti Kaymakamı Selin Sarı, Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Yavuzeli Kaymakamı Hasan Reşit Taşkın da eşlik etti.

Ziyarette Kaymakam Selin Sarı ile Belediye Başkanı Şeref Albayrak, Yargıtay başkanı ile üyelerine kadınlar tarafından yapılan çeşitli ürünler hediye etti.

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Şanlıurfa, Yargıtay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yargıtay başkanı ve üyeleri Halfeti'yi gezdi - Son Dakika

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