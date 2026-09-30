Yaşar Kemal'in Farsça'ya çevrilen eserleri Tahran'da tanıtıldı - Son Dakika
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Yaşar Kemal'in Farsça'ya çevrilen eserleri Tahran'da tanıtıldı

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Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği bünyesinde düzenlenen Türk Edebiyatı Gecesi'nde, Farsça'ya kazandırılan Türk edebiyatı eserleri tanıtıldı. Tanıtılan eserler arasında Yaşar Kemal, Mukadder Gemici ve Ayfer Tunç'un kitapları yer aldı.

TAHRAN (AA) – İran'ın başkenti Tahran'da, Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği bünyesinde "Türk Edebiyatı Gecesi" isimli etkinlik düzenlendi.

İran ve Türkiye'nin istiklal marşının okunması ile başlayan etkinlikte, Türkiye ile İran arasındaki köklü kültürel ve edebi bağlar, edebiyat ve çeviri bağlamında ele alındı.

Etkinlikte ayrıca Nimaj Yayınları tarafından Farsça'ya kazandırılan Türk edebiyatından eserler tanıtıldı.

Tanıtılan eserler arasında Yaşar Kemal'in "Kalemler", "Tek Kanatlı Kuş", "Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana", "Karıncanın Su İçtiği", "Ağrı Dağı Efsanesi" isimli eserleri ile Mukadder Gemici'nin "Ölmeyen Balıklar" ve Ayfer Tunç'un "Suzan Defter" isimli kitapları yer aldı.

Etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyeti Tahran Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Gökhan Çetinkaya, "Türkiye ile İran söz konusu olduğunda bu karşılaşmanın çok eskiye dayanan bir geçmişi olduğu aşikardır. Bu sebeple Türkçe ve Farsça arasında yapılan çeviri faaliyetlerini anlatmaya günümüz penceresinden bakmak büyük bir eksikliğe sebep olacaktır. Çünkü bu ilişkinin mazisi çok daha derindir." dedi.

Farsça'nın tarih boyunca müşterek coğrafyada olması sebebiyle Türk kültüründe ve edebiyatında önemli bir yeri olduğunu söyleyen Çetinkaya, "Türkçe ile Farsça'nın bu denli iç içe olmasının tek nedeni elbette aynı coğrafya üzerinde konuşulan iki dil olması değildir. Medreselerde ikinci dil olarak Arapça ile Farsça'nın öğretilmesi ve bu topraklarda yaşayan şair ve ediplerin hem Türkçe hem Farsça olarak muhtelif konularda pek çok eser kaleme almış olması bu iki dilin birbirleriyle hemhal olmasının diğer önemli sebepleridir." ifadelerini kullandı.

Çetinkaya, Türkçe ve Farsça'nın birbirinden çok etkilendiğine dikkat çekerek, her iki dile karşılıklı olarak geçen "dost, düşman, bahar, pencere" gibi çok sayıda kelime örneği verdi.

Ortak tarih ve kültür dünyasına sahip olmanın iki edebiyatın aynı olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Çetinkaya, "Tam tersine, edebi çevirinin güzelliği biraz da burada ortaya çıkar. Çeviri bize hem benzerliklerimizi hem de farklılıklarımızı gösterir." diye konuştu.

Çetinkaya, modernleşme ile birlikte Türk ve İran edebiyatları arasındaki ilişki biçiminin de değiştiğini hatırlatarak, "Klasik dönemin ortak edebi dünyasının yanına roman, hikaye ve modern şiir gelmiş; böylece birbirimizi tanımanın yeni yollarından biri doğrudan edebi çeviri olmuştur." şeklinde konuştu.???????

Modern Türk edebiyatının Farsça'ya aktarılmasının özellikle 20. Yüzyılda belirgin bir şekilde ivme kazandığına dikkati çeken Çetinkaya, "Aziz Nesin, Nazım Hikmet ve Yaşar Kemal gibi isimler İranlı okuyucularla erken dönemlerden itibaren buluşmuş; sonraki yıllarda Türk edebiyatının farklı kuşaklarından çok sayıda yazarın eserleri Farsça'ya kazandırılmıştır." dedi.

Kaynak: AA
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