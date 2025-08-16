Yaşayan Miras Festivali Erzincan'da Devam Ediyor - Son Dakika
Kültür Sanat

Yaşayan Miras Festivali Erzincan'da Devam Ediyor

Yaşayan Miras Festivali Erzincan\'da Devam Ediyor
16.08.2025 21:46
Erzincan'da düzenlenen festival, kültürel miras sanatçılarıyla zengin etkinliklerle sürüyor.

Erzincan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali" ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Festival, 17 ilden 60'ı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanları ile Millet Bahçesi'nde sürüyor.

Festival kapsamında el sanatları sanatçıları performanslarını sergiledi, kadın ve göç temalı türküleri konu alan müzikli söyleşi yapıldı.

Çocuklara masalların anlatıldığı etkinliklerde kukla ve Karagöz-Hacivat gösterisi sunuldu.

Yarın devam edecek festivalin ikinci günü zakirler dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA

Yaşayan Miras Festivali Erzincan'da Devam Ediyor

SON DAKİKA: Yaşayan Miras Festivali Erzincan'da Devam Ediyor - Son Dakika
