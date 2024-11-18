Yasemin Soydan'ın Duygu Dolu Çizimleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yasemin Soydan'ın Duygu Dolu Çizimleri

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Yasemin Soydan, hayatı kaybeden sevdikleriyle anı yaratıyor, kalpleri dokunan çizimlere imza atıyor.

18.11.2024 14:10
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Bu ressamın tabloları kalplere dokunuyor

NİĞDE - Niğdeli Ressam Yasemin Soydan, "Siz sadece hayal edin, gerisini ben çizerim" diyerek başladığı atölye çalışmalarında, hayatını kaybeden yakınları ile aynı karede yer almak isteyenlerin resimlerini çiziyor.

Resim öğretmenliği mezunu Yasemin Soydan, sosyal medyadan çizimlerini gören bir takipçisinin hayatını kaybeden kardeşi ile hiç yan yana fotoğrafı olmadığını söylemesi üzerine resim atölyesindeki çalışmalarına farklı bir boyut getirdi. Hiç görmediği dedesinin dizinde oturan torunlar, babası veya annesi ile hiç yan yana fotoğrafı olmayanlar, Soydan'ın çizimleri ile aynı resim karesinde yer alıyor. Soydan; "Takipçimin birisi bana birkaç tane fotoğraf gönderdi ve kardeşinin vefat ettiğini ve bu kardeşinin annesiyle, babasıyla hiç beraber fotoğrafı olmadığını belirtti. Ben bundan çok etkilendim, amatörce photoshop çalışması yaptım daha sonrasında da bunu tabloya döktüğümde benim bile hayal ettiğimden çok güzel oldu. Tamamladığımda aldığım tepki o kadar güzeldi ki ve ben de bununla başladım. Gelinler veya damatlar, ailesi, sevdikleri yanlarında değilse düğünlerinde yanlarındaymış gibi gelinlikleriyle çizmemi istediler. O kadar kalbe dokunan bir iş ki bunu yaşamak, geri dönüşler çok güzel" dedi.

"Gerçekçi tablolar için en küçük detayı bile çiziyorum"

Hayatını kaybeden annesi yada babasını hiç görmediği torunu ile çizme talebini çok aldığını aktaran ressam Yasemin Soydan çizimlerde birçok detaya dikkat ettiğini anlatarak; "Annenizin yada babanızın çocuğunuzu görememesi çok acı bir şey bunu ben de çocuklarım olunca anladım, bu çok önemli ve değerliymiş. Bir takipçim tarafından dedenin ve bebeğin fotoğrafı geldi. O vesikalı fotoğraftaki dedenin kucağında çizdim bebeği. Büyük bir emekle ortaya çıkıyor, o hissi yakalamaya çalışıyorum. Bazıları o dedenin kolundaki saati bile istiyor. Babasını hiç görmemiş, sadece gençlik fotoğrafı olan bir kızı yan yana babası ile çizdim. Çok güzel bir anı oluşturuyoruz, onlar hayal ediyorlar ben de onlarla o hayalin içine kapılıp ne kadar gerçek yapabilirim, duvara astıklarında ne kadar gerçek görünebilir diye çabalıyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından tablolarını teslim alan ailelerin duygusal anlarını da paylaşan Yasemin Soydan'ın çizimlerine yurt içi ve yurt dışından büyük talep görüyor.

Yasemin Soydan\'ın Duygu Dolu Çizimleri
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yasemin Soydan'ın Duygu Dolu Çizimleri - Son Dakika

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