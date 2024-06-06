Yaz sıcağının vazgeçilmezi serin tutan 'Kahramanmaraş Yemenisi' oldu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yaz sıcağının vazgeçilmezi serin tutan 'Kahramanmaraş Yemenisi' oldu

Sıcakların artmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın geleneksel ürünlerinden yemeni ayakları serin tuttuğu için yaz mevsiminde en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu.

06.06.2024 09:41
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Yaz sıcağının vazgeçilmezi serin tutan 'Kahramanmaraş Yemenisi' oldu

KAHRAMANMARAŞ - Sıcakların artmasıyla birlikte Kahramanmaraş'ın geleneksel ürünlerinden yemeni ayakları serin tuttuğu için yaz mevsiminde en çok tercih edilen ürünlerden biri oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle 2016 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretli ürünler listesine alınarak tescillenen 'Kahramanmaraş Yemenisi' asırlardır ustaların maharetli ellerinde hazırlanarak dünyanın dört bir yanına gönderiliyor.

Derinin ilmek ilmek işlendiği bir çift yemeni bir günde hazırlanıyor.

Ayakları serin tutuğu ve insan sağlığına da faydalı olduğu için yaz mevsimlerinde tercih edilen yemeni, küçükten büyüğe her yaş insan tarafından tercih ediliyor.

Fiyatların 800 ila 1000 lira arasında değiştiğini söyleyen yemeni ustası Ali Bilge, "Yemeni benim baba mesleğim ve ben 50 yıldır mesleğin içindeyiz. Bu ürünler yazlık ürünler dana derisinden yapılır yaz mevsiminde giyilir. Vücuttaki statik elektriği yere verir. Ayaktaki egzama, mantar ve kaşıntı gibi olumsuzlukları yok eder. Terletmez ve ayaklarda koku yapmaz. Herkes giyer özellikle yaz mevsiminde. Film ve dizi setlerine gönderiyoruz. Bu ürün Türkiye'nin her yerine gönderiliyor. Giyenler de memnun şikayet yok" dedi.

Üretici Bahaettin Çelik ise, "Yemeninin yaklaşık 150 yıllık bir geçmişi var ve şehrimiz yemeni ve çarık konusunda bilinen bir şehrimiz. Biz de bu işlere büyük önem veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yaz sıcağının vazgeçilmezi serin tutan 'Kahramanmaraş Yemenisi' oldu - Son Dakika

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