Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu - Son Dakika
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Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu

01.03.2022 17:22

Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştuKOCAELİ Kocaeli'de Dilovası Belediyesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu

KOCAELİ Kocaeli'de Dilovası Belediyesi tarafından 4'üncüsü düzenlenen Kitap Fuarı ziyaretçilere kapılarını açtı.

Dilovası Kitap Fuarı, 100 yayınevinin katılımıyla bugün başladı. 1-8 Mart tarihleri arasında açık olacak fuarda, imza günleri ve söyleşiler düzenlenerek yazarlar okuyucuları ile buluşacak. Fuar alanını ziyaret eden Dilovası Belediyesi Başkanı Hamza Şayir, "Çok mutluyuz Dilovası okuyor, Dilovası'nda okumayan genç kalmasın daha çok okusun diye bir kampanya başlattık. Dilovası'nda yaklaşık 12 bin öğrencimiz var, hepsine kitap hediye ediyoruz. İnşallah bunu gelenek haline getireceğiz. Çocuklarımızın da okuma şevkini görünce eğiteme daha çok destek vereceğiz. Ülkemizi çok seviyoruz. Ülkemizin kalkınması, gelişen ülke olması için çocuklarımızın okuması lazım. Eğitim bir veya iki günde meyvesi toplanacak bir şey değil. Eğitim, uzun vadede ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartacak" dedi.

"Biz mutluyuz ve bu şekilde fuarların devamını bekliyoruz"

Kitap fuarına katılan ilkokul öğretmeni Cansu Ece Şahin ise "Çocuklarımızın okuma ve yazmaya geçtiği bu süreçte fuar bizim için inanılmaz bir fırsat oldu. Çocuklarımın fuara girdikleri zaman gözlerindeki mutluluğu görebildik, çok mutlular. Kitaplara nasıl yaklaşabileceklerini öğrendiler, farklı yazarları keşfettiler. Kesinlikle hayal dünyalarının bu kitaplarla beraber çok değişiklik olacağına inanıyorum" diye konuştu.

Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu
Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu
Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu

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Togo Cumhuriyeti, Dilovası, Kocaeli, Kitap, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Yazarlar ve okuyucular Kitap Fuarı'nda buluştu - Son Dakika


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