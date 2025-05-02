Yedikule Hisarı'ndaki Fatih Mescidi ibadete açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Yedikule Hisarı'ndaki Fatih Mescidi ibadete açıldı

Yedikule Hisarı\'ndaki Fatih Mescidi ibadete açıldı

FATİH Belediyesi, 15 asırlık geçmişe sahip Yedikule Hisarı'nda bulunan Fatih Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve mescidin ibadete açıldığını duyurdu.

02.05.2025 10:21
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FATİH Belediyesi, 15 asırlık geçmişe sahip Yedikule Hisarı'nda bulunan Fatih Mescidi'ndeki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını ve mescidin ibadete açıldığını duyurdu. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret ederek çalışmaları yerinde incelediği mescit, Osmanlı'nın izlerini taşıyor. 150 kişinin aynı anda ibadet edebildiği Fatih Mescidi'nin restorasyonun 1 yıl sürdüğü bildirildi.

Fatih Sultan Mehmed'in emaneti olan Yedikule Hisarı'ndaki Fatih Mescidi, özgün yapısına uygun bir şekilde restore edilerek tarihi kimliğiyle yeniden İstanbul'un kültürel ve manevi hayatına dahil edildi. Mescidin restorasyon süreci, bilimsel raporlar ve tarihi kaynaklar ışığında yürütüldü. Taşıyıcı sistemden cephe detaylarına, iç mekandaki düzenlemelerden çevre alanlarının iyileştirilmesine kadar her aşamada titiz bir yaklaşım benimsendi. Yapının çevresiyle ele alınması Yedikule Hisarı'nın tarihi dokusuna da katkı sundu.

Restorasyonun sadece bir fiziksel yenileme olmadığını, aynı zamanda geçmişle kurulan güçlü bir bağ olduğunu belirten Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Bu mirası ihya etmek yalnızca tarihimize değil, aynı zamanda geleceğimize de ışık tutmaktır" dedi.

Turan, fethin ardından İstanbul'da kılınan ilk cuma namazına ev sahipliği yapan bu mescidin yalnızca bir ibadet mekanı değil, aynı zamanda bu topraklarda kurulan yeni medeniyetin sembol yapılarından biri olduğunu ifade etti. Turan, "Uzun yıllar boyunca ihmal edilmiş ve zamanla harap hale gelen yapının özgün kimliği korunarak yeniden ihyası için büyük bir hassasiyetle çalıştık" diye konuştu.

Fatih Belediyesi olarak hayırsever bir hemşerinin desteğiyle restorasyonunu üstlendiklerini belirten Turan, bu süreci 'geçmişe vefa, geleceğe miras' anlayışıyla yürüttüklerini söyledi. "Yedikule Hisarı'nın kalbinde yer alan bu kıymetli eseri yeniden ayağa kaldırmanın gururunu yaşıyoruz" diyen Turan, yapılan çalışmanın yalnızca bir fiziksel onarım değil, aynı zamanda tarihi belleğe gösterilen bir sadakat olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Yedikule Hisarı'ndaki Fatih Mescidi ibadete açıldı - Son Dakika

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