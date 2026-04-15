Yemek Yarışması 5-6 Mayıs'ta - Son Dakika
Yemek Yarışması 5-6 Mayıs'ta

15.04.2026 10:39
SCÜ'de üniversiteler arası yemek yarışması düzenlenecek. Tema: 'Anne eli'.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması" 5-6 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Turizm Fakültesi öncülüğünde yapılacak yarışmaya 30'a yakın üniversiteden katılım bekleniyor.

Yarışma koordinatörü SCÜ Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Hastaoğlu, yazılı açıklamasında, "Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması"nın üçüncüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlandıklarını ifade etti.

Organizasyonun bu yıl "Anne eli" temasıyla düzenleneceğini belirten Hastaoğlu, Anadolu mutfak kültüründe anne eli değmiş yemeklerin geleneksel yönünün ön plana çıkacağını kaydetti.

Hastaoğlu, Türkiye genelindeki üniversitelerin aşçılık, gastronomi ve mutfak sanatları bölümü öğrencilerinin katılımıyla düzenlenecek yarışmada, genç şef adaylarının hem teknik becerilerini hem de kültürel mirasa olan bağlılıklarını sergileme fırsatı bulacaklarını anlattı.

Yarışma kapsamında hazırlanan yemeklerde coğrafi işaretli ürünlerin kullanılması teşvik edilerek, yerel değerlerin korunması ve sürdürülebilir gastronominin desteklenmesinin hedeflendiğini vurgulayan Hastaoğlu, şunları kaydetti:

"Etkinlikte, alanında deneyimli isimlerden oluşan jüri heyeti de yer alacak. Yarışma yalnızca bir rekabet ortamı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda söyleşiler, atölyeler ve sürpriz etkinliklerle katılımcılara zengin bir deneyim yaşatacak. Organizasyon kapsamında yarışmacıların konaklama ihtiyaçları da karşılanacak. Gastronomi alanında genç yetenekleri bir araya getiren bu önemli organizasyonun hem Türk mutfak kültürünün yaşatılmasına hem de geleceğin şeflerinin yetişmesine katkı sağlamasını bekliyoruz."

Yarışmanın son başvuru tarihinin 24 Nisan olarak belirlendiğini ve yarışmaya ilişkin detaylı bilgiye "www.anadolumirasi.cumhuriyet.edu.tr" adresinden ulaşılabileceğini bildiren Hastaoğlu, etkinliğin gerçekleşmesine katkı sağlayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Şengül'e teşekkür etti.

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Yemek Yarışması 5-6 Mayıs'ta - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
