Yener Çevik\'ten Ata\'ya Özgürlük Marşı

Kültür Sanat

Rapçi Yener Çevik'in "Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı" eseri tüm dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Orkestra eşliğinde şarkıyı seslendiren Çevik, Fulya'da bir stüdyoda gazetecilere, "Ata'dan Sözler"in, onurla ve gururla seslendirdiği bir proje olduğunu söyledi.

Eserin marş ve rap karışımı bir çalışma olduğunu dile getiren Çevik, "Ata'dan Sözler Özgürlük Marşı için klip de çekildi. Marşın bütün sözlerini atamızın yüzüne bakarak okuduk. O da harika bir duruş oldu, heyecanımız büyük." ifadesini kullandı.

Çevik, eserin içeriğine ve sözlerine ilişkin, "Dinleyiciler Ata'mızın Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün sözlerini ve anlamını bulacak. Tüm vatanseverlerle beraber kendilerini tam etkileşimli bulacaklar. Ata'mızın tüm sözleri 'raplendirilmiş' halde marşımızın içinde. Ayrıca kesinlikle takım elbise giymek gerekiyordu, karşımızdaki atamız çünkü." değerlendirmesini yaptı.

"Hedefimiz rap müziğiyle daha geniş kitleye yayılması"

Eserin söz müziğine imza atan Sedat Kunduracı da çalışmayı bir sosyal proje olarak yaptıklarının altını çizerek, "Hedefimiz çocuklarımızın, yeni neslin müziği olan rap müziğiyle daha geniş kitleye yayılması ve orkestrayla daha profesyonel platformlara taşınması, daha doğru örneklerin yapılması." diye konuştu.

Aranjör Yıldıray Gürgen, "Benim söyleyeceğim tek bir şey var bu konuyla ilgili. Vatana, millete hayırlı uğurlu olsun diyorum. Sağ olsun Yener de taçlandırdı eserimizi. Herkese çok teşekkür ediyorum." görüşünü paylaştı.

Proje yönetmeni İbrahim Bülbül, eserde çalışmaktan onurlu ve gururlu olduğunu belirterek, "Öncelikle yapımcımıza, sanatçımıza ve aranjörümüze teşekkür ediyorum. Türk halkına Türk milletine armağan olsun." dedi.

Yönetmenliğini zevkle ve şevkle yaptığı bir eserin ortaya çıktığını vurgulayan Bülbül, "Ata'mızı bir projede görmek, atamızı bir proje içerisine dahil edip bir projeyi şekillendirmek, bunu görsele dökmek benim için ayrı bir keyif oldu. O yüzden Türk milletine hayırlı uğurlu olsun." ifadesini kullandı.

Koro şefi Pınar Dilek Yılmaz ise projede bulunmaktan onur ve gurur duyduğunu belirterek, "Koroyla birlikte koşarak geldik. O kadar heyecanla bekliyorlar ki, hem onlar çok heyecanla bekliyor ben de hem de bütün Türkiye heyecanla bekliyor." diye konuştu.